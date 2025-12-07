Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ gặp khủng hoảng kép

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đang phải đối diện với áp lực gia tăng từ cuộc khủng hoảng kép. Đây được xem là khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong nhiệm kỳ của ông Hegseth tính đến thời điểm này.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại sự kiện ở bang California (Mỹ) ngày 6/12, ông lên tiếng bảo vệ tính hợp pháp của chiến dịch trên biển Caribe. Ảnh: Reuters.

Hiện tại, Bộ trưởng Pete Hegseth đang phải đương đầu với hàng loạt câu hỏi xung quanh chiến dịch tiêu diệt các tàu nghi chở ma túy trên vùng biển Caribe.

Cụ thể, trong cuộc không kích đầu tiên tiến hành vào ngày 2/9, quân đội Mỹ đã tiến hành đòn không kích thứ hai sau khi xác định vẫn còn người sống sót sau đòn tấn công thứ nhất.

Đòn tấn công thứ hai gây tranh cãi vì một số nghị sĩ Mỹ cho rằng hành động này có thể vi phạm luật xung đột vũ trang, vốn cấm tiêu diệt những đối tượng đã không còn khả năng kháng cự do thương tích hoặc đã đầu hàng.

Bên cạnh đó, báo cáo của tổng thanh tra Bộ Chiến tranh công bố ngày 4/12 kết luận ông Hegseth có cách xử lý sai đối với thông tin tình báo mật.

Báo cáo khẳng định ông Hegseth vi phạm chính sách của Lầu Năm Góc khi chia sẻ thông tin nhạy cảm qua ứng dụng chat Signal ở thời điểm vài giờ trước cuộc không kích ở Yemen hồi tháng 3.

Trong tin nhắn, ông Hegseth được cho là chia sẻ thời gian và số lượng máy bay tham gia không kích. Báo cáo cho biết ông Hegseth sử dụng ứng dụng cài đặt trên thiết bị cá nhân để gửi tin nhắn có nội dung mật vào nhóm chat với các quan chức khác trong chính quyền. Ngoài ra, ông Hegseth không lưu trữ đầy đủ tin nhắn theo yêu cầu lưu trữ hồ sơ liên bang.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Patty Murray, Phó Chủ tịch Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện, yêu cầu sa thải ông Hegseth. “Từ việc chỉ đạo chiến dịch trên biển Caribe, đến việc liều lĩnh chia sẻ kế hoạch tác chiến trên Signal, rõ ràng ông Hegseth không phù hợp với vai trò này”, bà Murray nói.

Liên minh Dân chủ Mới, nhóm nghị sĩ Dân chủ lớn nhất Hạ viện với 116 thành viên, cũng đưa ra tuyên bố công khai nhận định ông Hegseth là “liều lĩnh và đe dọa mạng sống binh sĩ”.

Chủ tịch Liên minh Dân chủ Mới Brad Schneider và Chủ tịch nhóm an ninh quốc gia Gil Cisneros cho rằng ông Hegseth đang né tránh trách nhiệm và kêu gọi ông Hegseth từ chức.

Một số chuyên gia chống ma túy từng làm việc trong chính phủ Mỹ cũng chỉ trích chiến dịch tiến hành trên vùng biển Caribe.

Ông Jake Braun, cựu phó giám đốc an ninh mạng quốc gia Mỹ, từng có kinh nghiệm xây dựng chiến lược chống fentanyl đầu tiên của Mỹ dưới thời Tổng thống Biden, cho rằng chính quyền đang tập trung sai hướng.

“Nếu muốn ngăn fentanyl vào Mỹ, tôi sẽ đặt trọng tâm vào hoạt động vận chuyển bằng đường hầm và drone ở bang Arizona, không phải tàu thuyền ở Caribe”, ông Braun nói.

Dù vậy, ông Hegseth tuyên bố trên mạng xã hội rằng ông “đã được minh oan”. “Không có thông tin mật. Hoàn toàn vô tội. Vụ việc kết thúc”, ông Hegseth viết trên mạng xã hội.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Roger Wicker, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện, hiện đứng về phía Bộ trưởng Hegseth, cho rằng những gì ông Hegseth làm nằm trong thẩm quyền cho phép. Ông Wicker đề nghị chính phủ cung cấp các công cụ liên lạc có tính bảo mật tốt hơn cho giới lãnh đạo an ninh của Mỹ.

Theo Guardian, dù vấp phải làn sóng kêu gọi từ chức, ông Hegseth vẫn giữ thái độ kiên định đối diện khủng hoảng, ông tiếp tục nhận được sự hậu thuẫn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhà Trắng khẳng định có “niềm tin tuyệt đối” vào đội ngũ an ninh quốc gia. Việc Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát và ông Hegseth tiếp tục nhận được sự tín nhiệm từ Tổng thống Trump, giới quan sát nhận định Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ sẽ có thể vượt qua sóng gió lần này.