Bộ Tài chính xem xét mức giảm thuế thu nhập doanh nghiệp với báo chí

Thay vì chỉ áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với báo in, dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) đã bổ sung mức ưu đãi thuế với tất cả hoạt động báo chí.

Hoạt động báo chí và quảng cáo báo chí được đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Ảnh: Việt Hà.

Đây là thông tin được ông Trương Bá Tuấn, Phó cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) chia sẻ tại buổi họp báo thường kỳ quý III của Bộ Tài chính diễn ra sáng 27/9.

Cụ thể, ông Tuấn cho biết theo quy định hiện hành, chỉ các hoạt động liên quan báo in và quảng cáo báo in mới được hưởng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức 10%, tức thấp hơn một nửa so với các loại hình doanh nghiệp thông thường (chịu thuế 20%).

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều cơ quan báo chí gặp khó khăn, đặc biệt là việc bị giảm đáng kể thu nhập từ quảng cáo.

Trên cơ sở ý kiến của các bộ ngành, cơ quan liên quan, tại tờ trình Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) đã bổ sung thêm chính sách ưu đãi thuế với lĩnh vực báo chí nói chung, không riêng báo in.

Theo đó, Bộ đã bổ sung phương án áp dụng thuế suất ưu đãi thu nhập doanh nghiệp 15% với hoạt động báo chí và quảng cáo báo chí ngoài báo in. Riêng với hoạt động báo in và quảng cáo báo in, Bộ vẫn đề xuất tiếp tục áp dụng mức thuế suất ưu đãi 10% như quy định hiện hành.

Ông Tuấn cho biết mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp ưu đãi 15% đã được cân nhắc dựa trên nhiều yếu tố cũng như tương quan với các ngành nghề khác mà Nhà nước cần thúc đẩy. Hiện tại, Bộ vẫn ưu tiên giữ nguyên đề xuất này.

Về chính sách bù trừ giữa các hoạt động kinh doanh trong một cơ quan báo chí, ông Tuấn cho biết chính sách thuế nói chung áp dụng việc ưu đãi theo lĩnh vực hoặc địa bàn. Theo đó, chỉ các hoạt động gắn với lĩnh vực hay địa bàn được ưu đãi thì mới được áp dụng chính sách thuế ưu đãi.

“Đây là nguyên tắc xuyên suốt theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Không thể bù đắp chi phí từ phần được ưu đãi sang phần không được ưu đãi”, vị Phó cục trưởng cho biết.

Tuy vậy, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết sẽ tiếp tục lắng nghe và tiếp thu các ý kiến đề xuất của bộ, ngành, cơ quan liên quan để xây dựng và đề xuất mức thuế suất ưu đãi phù hợp.

Trước đó, trong phiên thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho rằng hiện các cơ quan báo in đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN là 10%, còn cơ quan báo điện tử thì không được ưu đãi nên rất khó khăn.

Theo ông Vinh, các cơ quan báo chí dù là báo in, báo điện tử hay truyền hình, phát thanh đều là báo chí cách mạng, là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan Nhà nước.

Hiện tại, thu nhập của các cơ quan báo chí chủ yếu phụ thuộc vào quảng cáo. Tuy nhiên, thu nhập từ hoạt động này đã bị giảm rất nhiều, gây khó khăn cho các cơ quan báo chí.

Do đó, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đề nghị cần một mức ưu đãi thuế thu nhập chung cho hoạt động báo chí như đang áp dụng cho báo in.