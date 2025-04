Bộ Tài chính lên tiếng về thuế đối ứng Mỹ dự kiến áp dụng với Việt Nam

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết phần lớn mặt hàng Mỹ xuất khẩu sang Việt Nam chỉ chịu mức thuế suất dưới 15%, thấp hơn nhiều mức 90% mà chính phủ Mỹ đưa ra.

Bộ Tài chính cho biết thuế suất hàng hóa Mỹ chịu tại thị trường Việt Nam thấp hơn rất nhiều con số 90%. Ảnh: Reuters.

Đây là thông tin được ông Trương Bá Tuấn, Phó cục trưởng Cục Chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) đưa ra tại phiên họp báo thường kỳ quý I của Bộ Tài chính chiều 3/4.

Cụ thể, lãnh đạo Cục Chính sách thuế, phí và lệ phí cho biết sáng nay (giờ Việt Nam), chính phủ Mỹ đã công bố mức thuế quan mới dự kiến áp dụng với hàng hóa nhập khẩu từ bên ngoài vào Mỹ, trong đó có Việt Nam. Theo đó, hàng hóa xuất khẩu Việt Nam sang Mỹ có thể chịu thuế suất đối ứng lên tới 46%.

"Đây là mức thuế suất cao hơn rất nhiều so với mức thuế hiện hành Mỹ áp dụng với hàng hóa Việt Nam", ông Tuấn đánh giá.

Theo lãnh đạo cơ quan quản lý, chính sách này dự kiến có ảnh hưởng tiêu cực tới nhiều hàng hóa của Việt Nam, đặc biệt là nhóm ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn sang Mỹ như điện tử, nông nghiệp, dệt may, da giày..., đều là những mặt hàng chủ lực của Việt Nam tại thị trường Mỹ.

Ông cho biết thời gian qua, để chủ động thích ứng linh hoạt, kịp thời với biến động kinh tế thế giới, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng Chính phủ đề ra, Bộ Tài chính đã rà soát tổng thể các mức thuế suất nhập khẩu, các quy định tại thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN), từ đó tham mưu Chính phủ đưa ra những chính sách điều chỉnh phù hợp.

Gần đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 73 sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi, trong đó điều chỉnh giảm đáng kể mức thuế nhập khẩu với một số nhóm mặt hàng của các đối tác thương mại lớn mà Việt Nam quan tâm, trong đó có Mỹ.

"Việc thực hiện điều chỉnh thuế xuất nhập khẩu theo Nghị định 73 nhằm đảm bảo cân bằng cán cân thương mại với các đối tác lớn, bao gồm cả những đối tác chúng ta đã có thỏa thuận về đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời giúp cho doanh nghiệp, người tiêu dùng trong nước có cơ hội tiếp cận hàng hóa đa dạng hơn với chi phí thấp hơn", ông Tuấn chia sẻ.

Theo đó, Nghị định 73 đã điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu cho 16 nhóm mặt hàng như ôtô, nông nghiệp, ethanol, một số mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ...

Nói thêm mức thuế đối ứng Mỹ công bố sáng nay, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết cần làm rõ cơ sở, căn cứ mà phía Mỹ đưa ra con số này với Việt Nam cũng như các quốc gia khác.

Bởi nếu chiếu theo báo cáo gần đây nhất của Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ, mức thuế suất nhập khẩu bình quân Việt Nam hiện nay chỉ là 9,4%. Phần lớn mặt hàng của Mỹ khi xuất khẩu sang Việt Nam chỉ chịu mức thuế suất khoảng 15% hoặc thấp hơn, ngoại trừ một số ít mặt hàng.

"Mặt bằng thuế quan của Việt Nam đang thấp hơn rất nhiều so với mức 90% cũng như mức 46% mà phía Mỹ đưa ra. Do đó, cần làm rõ ngoài yếu tố thuế thì còn yếu tố gì, lý do gì để Mỹ tính toán đưa ra mức thuế đối ứng 46%, từ đó tìm ra giải pháp phù hợp", ông Tuấn cho biết.

Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi cũng cho biết Việt Nam đã rất chủ động rà soát điều chỉnh mức thuế với các mặt hàng nhập khẩu, đặc biệt là hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, nhằm hướng tới cân bằng thương mại giữa các đối tác.

Về mức thuế đối ứng 46% mà Mỹ đưa ra, Thứ trưởng Chi cho biết các bộ, ngành cũng đang nghiên cứu và tìm hiểu để xem cơ sở tính toán của phía Mỹ là gì, từ đó có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Lãnh đạo Bộ Tài chính đồng thời nhấn mạnh mục đích áp thuế quan là hướng đến cân bằng thương mại giữa các quốc gia, tuy nhiên, cân bằng thương mại cần đi kèm phát triển kim ngạch thương mại. Nếu cân bằng thương mại bằng cách tăng thuế khiến giảm kim ngạch thương mại thì không phải là phương án tốt cho tất cả các bên.

"Chúng ta cần kiên trì tìm ra các giải pháp, trao đổi, chia sẻ với đối tác Mỹ nhằm cân bằng thương mại theo hướng phát triển, để người tiêu dùng của cả hai nền kinh tế đều được hưởng lợi", ông Chi nói thêm.