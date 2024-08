Bổ sung phân công công việc các Phó Thủ tướng Chính phủ

Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các bộ, cơ quan và các nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 506/QĐ-TTg ngày 13/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, ông Trần Hồng Hà cũng được phân công theo dõi, chỉ đạo ở các lĩnh vực: Ngân hàng; Thương mại - xuất nhập khẩu; dự trữ và cung ứng xăng dầu; dịch vụ logistics; theo dõi, chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (trước đây phân công cho Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phụ trách).

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các bộ, cơ quan và các nhiệm vụ theo quy định.

Ông Trần Lưu Quang cũng được giao theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực kế hoạch đầu tư; theo dõi, chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trước đây phân công cho Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phụ trách).

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các bộ, cơ quan và các nhiệm vụ theo quy định.

Đồng thời, ông Lê Thành Long cũng được giao theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực tài chính; cơ chế, chính sách chung về quản lý tài sản công; chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cũng phụ trách lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; kinh tế tập thể, hợp tác xã. Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước. Phát triển các loại hình doanh nghiệp.

Ông Lê Thành Long còn theo dõi, chỉ đạo Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (đây cũng là những lĩnh vực trước đây phân công Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phụ trách).

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 8/8.

