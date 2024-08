Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhận thêm nhiệm vụ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 809/QĐ-TTg ngày 8/8/2024 kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long là Chủ tịch Hội đồng thay Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 8/8/2024.

Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

