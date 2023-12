Bộ sách về công nghệ, máy tính và lập trình cho trẻ em

Bộ sách "Hello Ruby" trang bị kiến thức và kĩ năng về công nghệ thông tin dành cho trẻ em. Bộ sách nổi tiếng của Phần Lan đã được xuất bản ở hơn 40 quốc gia.

Bộ sách Hello Ruby mới được phát hành tiếng Việt. Ảnh: Quỳnh Yên.

Linda Liukas, một họa sĩ, lập trình viên, chuyên gia giáo dục công nghệ của Phần Lan - mong muốn trang bị cho trẻ em kiến thức, kỹ năng về tư duy máy tính. Từ đó, tác giả đã thực hiện bộ sách Hello Ruby.

Hello Ruby đã tạo dấu ấn từ khi chưa xuất bản. Bộ sách lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng trên trang gọi vốn cộng đồng Kickstarter của Mỹ vào năm 2014. Chỉ sau 3,5 tiếng, Hello Ruby đã hoàn thành mục tiêu kêu gọi 100.000 đôla, và đến khi kết thúc chương trình, dự án đã kêu gọi được tổng cộng 380.000 đôla. Tại thời điểm đó, Hello Ruby là dự án xuất bản sách thiếu nhi có số tiền gọi vốn nhiều nhất của nền tảng Kickstarter.

Bộ sách dẫn dắt độc giả nhí bước vào chuyến hành trình thú vị khám phá thế giới công nghệ thông tin theo cách vui nhộn, mới mẻ, nhưng không kém phần khoa học, logic.

Hello Ruby là một trong những bộ truyện tranh thiếu nhi hấp dẫn phục vụ việc dạy và học phát triển kĩ năng số cho trẻ nhỏ ở nhiều trường học tại Phần Lan. Bộ sách đã thổi “làn gió mới” trong việc phát triển năng lực và trang bị những kiến thức về công nghệ thông tin.

Đến nay, Hello Ruby đã được dịch ra 25 ngôn ngữ và xuất bản tại hơn 40 quốc gia trên thế giới.