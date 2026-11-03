Bộ sách đạt Giải Vàng Chất lượng Ngành in 2026

Bộ sách sử dụng kỹ thuật in UV lên bìa giấy giả vải nhập khẩu. Đơn vị sản xuất cho biết đây là lần đầu nhận dự án làm sách phiên bản đặc biệt với số lượng lớn tới 10.000 cuốn.

Bộ sách Dấu ấn 10 năm Omega+. Ảnh: Omega+.

Bộ sách Dấu ấn 10 năm Omega+ mới nhận Giải Vàng Chất lượng Ngành in Việt Nam 2026. Giải thưởng thường niên này do Hiệp hội In Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh những sản phẩm in và bao bì có chất lượng nổi bật, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam và quốc tế.

Bộ sách Dấu ấn 10 năm Omega+ là ấn bản giới hạn được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Omega+, tuyển chọn 10 tác phẩm tiêu biểu thuộc các lĩnh vực lịch sử, triết học, khoa học và kinh điển phương Đông - phương Tây.

Omega+ là đơn vị lên ý tưởng, tuyển chọn nội dung và thực hiện thiết kế cho bộ sách. Mỗi cuốn sách mang một biểu tượng riêng, được đầu tư về chất liệu và các chi tiết mỹ thuật. Phiên bản boxset được hoàn thiện với hộp đựng thiết kế riêng.

Mười cuốn sách bìa cứng của bộ sách sử dụng bìa giấy giả vải nhập khẩu, kỹ thuật in UV 4 màu kết hợp mực trắng và hệ màu gáy khác nhau. Theo chia sẻ từ đại diện Omega+, bộ sách đạt tổng điểm 94,49/100, với mức điểm 9,53/10 ở cả 6 tiêu chí thuộc hai nhóm Kỹ thuật và Sáng tạo - Thiết kế.

Công ty TNHH In Thanh Bình là đơn vị đảm nhiệm khâu in ấn và sản xuất, hiện thực hóa các ý tưởng thiết kế thành ấn phẩm hoàn chỉnh. Chia sẻ thêm về dự án này, đại diện đơn vị in cho biết công nghệ in UV mới giúp sản phẩm lên màu tươi và sắc nét. Dự án được chuẩn bị và sản xuất trong 3 tháng. Thách thức của dự án là nguồn cung về vật liệu, do vật liệu có các sản phẩm nhập khẩu; đồng thời, đơn vị phải tính toán thời gian sản xuất do công nghệ mới cần thời gian in lâu hơn thông thường.

Đại diện đơn vị in cũng cho biết đây là lần đầu nhận sản xuất một dự án in ấn phẩm đặc biệt với số lượng lớn, sản xuất tới 10.000 bản cho tổng 10 cuốn trong bộ ấn phẩm. Thông thường, các dự án làm ấn phẩm đặc biệt, bản giới hạn (sách khảm trai, sách thêu tay thủ công,...) thường chỉ làm số lượng khoảng 50-100 bản.

Những năm gần đây, xu hướng sưu tầm sách, "chơi sách" ngày càng phổ biến, dẫn tới nhu cầu sản xuất ấn phẩm đặc biệt, bản giới hạn cũng tăng lên. Nhờ công nghệ phát triển, việc sản xuất ấn phẩm sách phân khúc cao cấp với số lượng lớn cũng trở nên dễ dàng hơn với đơn vị in và phát hành sách.