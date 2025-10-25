Bộ Quốc phòng bàn giao hơn 7.500 m2 đất ở TP.HCM

Chiều 24/10, UBND phường Vũng Tàu, TPHCM cùng Binh đoàn 18 - Bộ Quốc phòng tổ chức bàn giao, tiếp nhận đất và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với hai khu đất số 89 Lê Lợi và 165A Thùy Vân để làm dự án mở rộng Quảng trường Thùy Vân.

Đại diện Binh đoàn 18 bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu đất 165A Thùy Vân để làm dự án mở rộng Quảng trường Thùy Vân (Bãi Sau) đến đại diện UBND phường Vũng Tàu.

Theo đó, trước thời điểm sáp nhập tỉnh tháng 7/2025, Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân (biển Bãi Sau).

Trong số các dự án thành phần, có dự án mở rộng Quảng trường Thùy Vân. Giai đoạn 1 là đầu tư xây dựng công trình điểm nhấn của quảng trường với biểu tượng Tháp Tam Thắng.

Giai đoạn hai mở rộng Quảng trường Thùy Vân với một số hạng mục khác như bãi đậu xe, cửa hàng trưng bày, quầy lưu niệm, một phần dành cho hội chợ, triển lãm…

Để triển khai giai đoạn hai, cần phải thu hồi đất thuộc 2 khu đất số 165 và 165A Thùy Vân do các đơn vị của Bộ Quốc phòng quản lý. Vị trí hai khu đất này ở đối diện tháp Tam Thắng có diện tích hơn 7.500 m2. Dự kiến đến cuối năm nay, quảng trường Thùy Vân sẽ hoàn thành, tạo không gian công cộng hiện đại và phục vụ các sự kiện lớn, đồng thời góp phần hoàn thiện tổng thể dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân.

Phối cảnh quảng trường Thùy Vân sau khi hoàn tất giai đoạn 2.

Khi thu hồi đất tại đây, chính quyền địa phương cũng sẽ bàn giao khu đất mới cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Về pháp lý thu hồi đất, chuyển giao đất vị trí mới đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý và Bộ Quốc phòng đã có văn bản triển khai. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây cũng đã thực hiện đúng quy định.

Sau khi sáp nhập tỉnh các thủ tục về thu hồi đất, bàn giao đất mới vẫn được triển khai thực hiện chuyển tiếp.

Tại buổi lễ, phường Vũng Tàu đã bàn giao hồ sơ và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu đất số 89 Lê Lợi, phường Vũng Tàu cho phía Binh đoàn 18. Khu đất được giao lại cho Binh đoàn 18 có diện tích 6.000 m2, trước đây là trụ sở cũ của Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.