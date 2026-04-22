Bộ phận bẩn nhất của cua, chứa nhiều tạp chất và vi khuẩn

Ít ai biết rằng mang cua là nơi tích tụ vi khuẩn, ký sinh trùng và tạp chất, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.

Cua là món ăn giàu dinh dưỡng, nhưng không phải bộ phận nào cũng an toàn để ăn. Đặc biệt, phần mang cua được cảnh báo là nơi tích tụ nhiều vi khuẩn, ký sinh trùng và chất bẩn. Nếu không loại bỏ bộ phận này đúng cách, nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Vì sao mang cua bị coi là ổ vi khuẩn?

Khi bóc mai cua, điều đầu tiên bạn thấy là hai hàng vật thể mềm, có dạng xốp, màu trắng đục hoặc xám trông giống lông mày ở hai bên thân cua, đó chính là mang cua. Đây là cơ quan giúp cua hô hấp trong môi trường nước.

Theo Tencent News, do đặc thù sinh sống ở bùn, cát, ao hồ, mang cua thường xuyên phải lọc nước chứa nhiều tạp chất. Tuy nhiên, chính vì chức năng này, mang cua lại trở thành nơi tích tụ rất nhiều chất bẩn, ký sinh trùng, kim loại nặng.

Vì vậy, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo việc loại bỏ mang cua trước khi chế biến không chỉ giúp món ăn sạch hơn mà còn giảm đáng kể nguy cơ:

Giảm nguy cơ nhiễm khuẩn: Mang có thể chứa vi khuẩn như Vibrio, Salmonella…

Tránh ký sinh trùng: Một số loại ký sinh trùng có thể tồn tại nếu không nấu chín kỹ.

Hạn chế tích tụ kim loại nặng: Như chì, thủy ngân trong môi trường ô nhiễm.

Đảm bảo vệ sinh thực phẩm: Đặc biệt quan trọng với trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người có hệ miễn dịch yếu.

Mang cua là vật thể mềm, có dạng xốp, màu trắng đục hoặc xám trông giống lông mày ở hai bên thân cua. Ảnh: Zhihu.

Ăn phải mang cua có thể gây hại gì?

Theo Baidu Health, bác sĩ Hồ Khải Phong, Phó khoa Tiêu hóa, Trung tâm Y tế Công cộng tỉnh An Huy (Trung Quốc), khuyến cáo nếu vô tình ăn phải mang cua hoặc chế biến không kỹ, bạn có thể gặp một số vấn đề sức khỏe:

Ngộ độc thực phẩm

Mang cua là nơi tích tụ nhiều vi khuẩn do chức năng lọc nước trong môi trường bùn, cát. Khi con người ăn phải phần này, đặc biệt nếu cua chưa được nấu chín kỹ, các vi khuẩn có hại có thể xâm nhập vào đường tiêu hóa và gây ra phản ứng cấp tính.

Biểu hiện thường gặp là đau bụng âm ỉ hoặc dữ dội, kèm theo tiêu chảy, buồn nôn, thậm chí nôn mửa. Trong một số trường hợp, người có hệ miễn dịch yếu còn có thể bị rối loạn tiêu hóa kéo dài, ảnh hưởng đến khả năng hấp thu dinh dưỡng.

Nhiễm ký sinh trùng

Không chỉ chứa vi khuẩn, mang cua còn là nơi ký sinh của nhiều loại ấu trùng. Nếu ăn cua chưa được nấu chín hoàn toàn, các ký sinh trùng này có thể đi vào cơ thể người và phát triển.

Một trong những bệnh đáng chú ý là Paragonimiasis (sán lá phổi), khi ấu trùng di chuyển từ đường tiêu hóa lên phổi, gây ho kéo dài, đau ngực và tổn thương mô phổi. Điều nguy hiểm là các triệu chứng ban đầu thường không rõ ràng, dễ bị nhầm lẫn với bệnh hô hấp thông thường.

Ảnh hưởng gan, thận

Trong môi trường nước ô nhiễm, cua có thể hấp thụ và tích tụ các kim loại nặng như chì, thủy ngân hoặc cadimi, và mang cua chính là nơi giữ lại nhiều nhất các chất này. Khi con người ăn phải, các độc tố không dễ bị đào thải ngay mà có xu hướng tích lũy trong cơ thể theo thời gian.

Điều này có thể làm tăng gánh nặng cho gan và thận, hai cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc lọc và thải độc, từ đó ảnh hưởng đến chức năng chuyển hóa và bài tiết, đặc biệt nếu tiêu thụ thường xuyên trong thời gian dài.

Cua cần được chọn tươi sống và nấu chín kỹ trước khi ăn. Ảnh: Freepik.

Kích ứng và rối loạn tiêu hóa

Ngay cả khi không xảy ra ngộ độc rõ ràng, mang cua vẫn có thể gây kích ứng đối với hệ tiêu hóa, nhất là ở những người có cơ địa nhạy cảm. Các tạp chất và vi sinh vật tồn tại trong bộ phận này có thể làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, dẫn đến cảm giác đầy bụng, khó tiêu hoặc tiêu chảy nhẹ. Với trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có bệnh nền về tiêu hóa, những tác động này có thể trở nên rõ rệt và kéo dài lâu hơn.

Lưu ý để an toàn khi ăn cua

Nguyên tắc cơ bản nhất là mua cua tươi sống. Cua rất giàu chất dinh dưỡng, nhưng một khi chúng chết, vi khuẩn sẽ sinh sôi nhanh chóng bên trong cơ thể, dẫn đến sản sinh các chất có hại như histamine, mà ngay cả khi nấu chín cũng không thể loại bỏ hoàn toàn. Do đó, điều cần thiết là phải chọn mua cua tươi sống để đảm bảo an toàn.

Nấu chín kỹ là điều rất quan trọng. Cua có thể mang ấu trùng sán lá phổi, có thể gây nhiễm trùng đường ruột nếu không được nấu chín kỹ. Khi hấp cua, hãy tiếp tục đun ít nhất 20 phút sau khi nước sôi, đảm bảo vỏ cua chuyển sang màu đỏ hoàn toàn và thịt chín kỹ.

Ngoài ra, mặc dù cua rất ngon, tốt nhất là không nên ăn quá nhiều cùng một lúc. Hướng dẫn chế độ ăn uống của Trung Quốc khuyến cáo không nên ăn quá hai con cua một lúc, vì cua có hàm lượng cholesterol cao, chứa khoảng 100-150 miligam cholesterol trên 100 gram thịt cua. Ăn quá nhiều có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa.