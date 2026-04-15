Bỏ ôtô trên bờ, người đàn ông nhảy xuống đập ở Đắk Lắk

  • Thứ tư, 15/4/2026 21:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một người đàn ông ở Đắk Lắk bỏ lại ô tô trên bờ đập hồ thủy lợi rồi bất ngờ nhảy xuống nước. Thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng tìm thấy sau đó.

Trưa 15/4, tin từ UBND xã Ea Phê (tỉnh Đắk Lắk), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một người đàn ông tử vong dưới hồ thủy lợi Krông Búk Hạ (thuộc xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk). Nạn nhân là P.Q.D. (SN 1998, trú tại xã Ea Phê), được phát hiện vào khoảng 9h cùng ngày.

Chiếc xe anh P.Q.D. để lại hiện trường.

Khoảng 7h, người dân phát hiện một người đàn ông nhảy xuống khu vực nước sâu (khoảng 5 m) gần cửa xả hồ thủy lợi Krông Búk Hạ rồi mất hút, nên nhanh chóng báo chính quyền địa phương.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định nạn nhân để lại ô tô cùng điện thoại và giấy tờ tùy thân mang tên P.Q.D.

Ngay sau đó, công an xã Ea Kly đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm và đến khoảng 9h cùng ngày đã tìm thấy, đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Huỳnh Thủy/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

