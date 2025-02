Bộ Nông nghiệp và Môi trường đi vào hoạt động từ ngày 1/3

Từ ngày 1/3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (được thành lập trên cơ sở hợp nhất Bộ Tài nguyên và Môi trường với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) sẽ đi vào hoạt động theo mô hình tổ chức mới.

Để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường đi vào hoạt động đúng kế hoạch, phát huy hiệu quả, ông Phạm Tân Tuyến - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án hợp nhất Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức đơn vị trực thuộc hai bộ tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai rà soát và hoàn thiện đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của mình.

Các chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị phải được rà soát để đảm bảo tính hợp lý, tránh trùng lặp và phù hợp với việc hợp nhất hai bộ; cơ cấu tổ chức của các đơn vị phải được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, giảm bớt đầu mối không cần thiết.

Đối với công tác cán bộ, các cơ quan, tổ chức đơn vị trực thuộc cần thực hiện điều chuyển và bố trí lại công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm phù hợp với các nhiệm vụ và yêu cầu công việc của đơn vị trong bộ máy mới; phân công cán bộ lãnh đạo các đơn vị cần được thực hiện một cách minh bạch và có căn cứ rõ ràng, với tiêu chí đánh giá cụ thể; thực hiện các chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đối với những người có nguyện vọng nghỉ hưu sớm hoặc chuyển công tác.

Đối với nhiệm vụ sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 2 bộ, ông Tuyến cho biết sẽ được rà soát, sắp xếp lại để tránh trùng lặp và đảm bảo hiệu quả công tác; những đơn vị có quy mô nhỏ, hiệu quả thấp sẽ được sáp nhập hoặc tổ chức lại để nâng cao tính tự chủ và hiệu quả hoạt động.

Về công tác đảng và chính trị, ban chỉ đạo đề nghị cần chuẩn bị các văn bản, quy chế làm việc của Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường; thực hiện các bước kiện toàn công tác đảng trong bộ máy mới, bao gồm việc phân công nhiệm vụ cho các cán bộ trong đảng ủy bộ, bổ sung thành viên ban chấp hành, ủy ban kiểm tra.

Trong công tác pháp chế và pháp lý, ban chỉ đạo đề nghị đảm bảo việc rà soát, xử lý các vướng mắc trong hệ thống văn bản pháp lý thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn; cập nhật và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn để hỗ trợ việc thực thi công tác tổ chức bộ máy trong thực tế.

Đối với nhiệm vụ quản lý tài chính và tài sản, các đơn vị sẽ phải rà soát và đề xuất giải pháp đối với việc xử lý tài chính, tài sản công trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm sự minh bạch và hiệu quả trong việc sử dụng ngân sách nhà nước.

Về tổ chức hành chính, văn phòng, các đơn vị cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về con dấu, hệ thống quản lý văn bản, và các hạ tầng công nghệ thông tin cần thiết cho bộ máy mới; các thủ tục hành chính cần được hoàn thiện để không gây ảnh hưởng đến công tác quản lý và hoạt động của người dân và doanh nghiệp.

Để đảm bảo kế hoạch thực hiện thành công, việc hợp nhất hai bộ không chỉ là quá trình sắp xếp lại bộ máy mà còn đòi hỏi sự quyết tâm cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp lãnh đạo, đơn vị chức năng và các cán bộ, công chức trong quá trình triển khai. Vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần chủ động thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, hoàn thành đúng thời gian, đồng thời không để gián đoạn các công tác chuyên môn của bộ và các đơn vị trực thuộc.

Trong quá trình xây dựng đề án hợp nhất hai bộ này, hiện có gần 450 người bày tỏ nguyện vọng xin nghỉ sau, hưởng chế độ theo Nghị định số 178, khi hợp nhất Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường có 300 người; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 148 người.

Sau khi hợp nhất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có 2.890 công chức và hơn 12.000 viên chức công tác tại hai bộ trước khi hợp nhất.

