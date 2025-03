Bộ Nội vụ đề xuất cấp huyện chấm dứt hoạt động từ ngày 1/7/2025

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) vừa được Bộ Nội vụ đưa ra lấy ý kiến góp ý.

Cụ thể, dự luật nêu rõ: HĐND, các cơ quan thuộc HĐND, UBND, Chủ tịch UBND, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, thị xã chấm dứt việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và chấm dứt hoạt động kể từ ngày 1/7/2025.

Ngoài ra, dự luật cũng quy định, tổ chức chính quyền địa phương ở phường thuộc TP.HCM và TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục thực hiện cho đến khi UBND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu ra.

Việc điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của UBND quận (trước khi giải thể) thuộc TP.HCM, TP Đà Nẵng cho UBND TP và UBND phường của hai thành phố này do Quốc hội quy định cho đến khi UBND TP, UBND phường thuộc TPHCM, TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu ra.

Theo Bộ Nội vụ, việc sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành để bảo đảm thống nhất với quy định của Hiến pháp năm 2013 (sau khi sửa đổi, bổ sung) về chính quyền địa phương trong bối cảnh thực hiện chủ trương của Đảng về tinh gọn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị (không tổ chức cấp huyện, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp).

Để đảm bảo cho hoạt động chính quyền địa phương không bị gián đoạn khi chuyển đổi mô hình từ chính quyền 3 cấp sang 2 cấp, Bộ Nội vụ đề xuất xây dựng các quy định chuyển tiếp như thời hạn cho Chính phủ phân định lại nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương, thời hạn cấp huyện bàn giao công việc…

Ngoài ra để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến việc chuyển đổi mô hình tổ chức quyền địa phương từ 3 cấp sang 2 cấp, Bộ Nội vụ cũng đề xuất dự luật quy định chấm dứt việc tổ chức mô hình chính quyền đô thị đang thực hiện tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng.

Theo đó dự thảo luật quy định, kể từ ngày 1/7 tới sẽ bãi bỏ toàn bộ hoặc bãi bỏ các điều, khoản, chương tại một số luật, nghị quyết liên quan đến việc tổ chức chính quyền đô thị.

Cụ thể là bãi bỏ các nội dung: Chương 2 của Luật Thủ đô; Nghị quyết số 169 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Hải Phòng.

Kể từ ngày 1/5/2026, bãi bỏ Nghị quyết số 131 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM hết hiệu lực thi hành; bãi bỏ điều 7 và 8 của Nghị quyết số 136 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng...

Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi sẽ được Quốc hội xem xét kỳ họp thứ 9 dự kiến khai mạc vào đầu tháng 5 tới đây.

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.