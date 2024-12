Bộ Nội vụ bác tin trên MXH về chế độ với cán bộ khi sắp xếp bộ máy

Theo Bộ Nội vụ, những ngày qua, trên mạng xã hội chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến nội dung đề xuất chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức viên chức trong sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Về việc này, Bộ Nội vụ khẳng định thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội, chia sẻ là thông tin không chính xác, do cá nhân công chức dự thảo; đây không phải là văn bản của Bộ nghiên cứu, tham mưu đề xuất, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.

Do đó, Bộ Nội vụ đề nghị các tổ chức, cá nhân không căn cứ vào dự thảo văn bản không chính thống để chia sẻ thông tin và đăng lại trên các trang mạng xã hội.

Thông tin về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy được các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định sẽ được Bộ Nội vụ công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và gửi các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan trong hệ thống chính trị tổ chức thực hiện.

