Bổ nhiệm ông Tạ Anh Tuấn giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính

  • Thứ ba, 17/3/2026 16:28 (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã bổ nhiệm ông Tạ Anh Tuấn, sinh năm 1969, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính

Ông Tạ Anh Tuấn. Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 17/3 về việc điều động, bổ nhiệm ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Tạ Anh Tuấn, sinh năm 1969, quê quán: Thành phố Hà Nội; trình độ: Đại học Tài chính Kế toán, Thạc sỹ Tài chính - Tín dụng, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Tạ Anh Tuấn từng giữ nhiều chức vụ như Phó tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Vụ Trưởng Vụ tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Thứ trưởng Bộ Tài chính; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk (mới).

