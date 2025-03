Bổ nhiệm chủ tịch xã trong ngày 7/3, lãnh đạo huyện nói gì?

Ngày 11/3, Báo VietNamNet nhận được phản ánh của bạn đọc về việc ngày 7/3, UBND huyện Núi Thành (Quảng Nam) đã phê chuẩn kết quả bầu bổ nhiệm Chủ tịch UBND xã Tam Nghĩa. Tuy nhiên, kết luận của Bộ Chính trị nêu rõ, kể từ ngày 7/3, yêu cầu tạm dừng bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện, xã cho tới khi hoàn thành việc sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, thực hiện sắp xếp tinh gọn các cơ quan MTTQ, tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Cụ thể, theo thông tin bạn đọc phản ánh, chiều 7/3, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành ký và ban hành quyết định số 1183/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung ông Bùi Quốc Biểu (SN 1979), Phó Bí thư Đảng ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Tam Nghĩa, khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó vào lúc 14h chiều 7/3, HĐND xã Tam Nghĩa bắt đầu khai mạc kỳ họp thứ 11, khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026 để thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã và bầu bổ sung thay thế chức danh Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu ông Bùi Quốc Biểu, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Nghĩa, giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã. Kết quả bầu cử 21/23 phiếu đồng ý.

Ông Biểu từng kinh qua các vị trí công tác tại huyện Núi Thành như: Phó Trưởng Phòng GD-ĐT, Phó Giám đốc Trung tâm chính trị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung Tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình.

Liên quan đến vụ việc này, sáng 12/3, trao đổi với VietNamNet, bà Huỳnh Thị Tự, Chủ tịch HĐND xã Tam Nghĩa, xác nhận HĐND xã đã tổ chức bầu ông Bùi Quốc Biểu làm Chủ tịch xã này vào chiều thứ 6 (ngày 7/3).

Bà Tự cho rằng xã làm theo đúng quy định, vì trước đó ngày 27/2, ông Bùi Quốc Biểu (Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện) đã được điều động đến nhậm chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Nghĩa nhiệm kỳ 2020-2025 và được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã này (nhiệm kỳ 2021-2026).

Do kế hoạch tổ chức kỳ họp này đã có từ trước, giấy mời đã phát cho các đại biểu, nên ngày 7/3, HĐND xã Tam Nghĩa tổ chức họp và bầu theo đúng quy định.

Theo bà Tự, cuộc họp diễn ra khoảng một giờ đồng hồ và sau đó được UBND huyện Núi Thành phê chuẩn việc bổ nhiệm ngay trong chiều ngày 7/3. Đến sáng 8/3, bà mới nhận được thông báo về việc tạm dừng bổ nhiệm của trung ương.

Trao đổi với PV qua điện thoại, ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành (người ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND xã Tam Nghĩa), khẳng định việc HĐND xã Tam Nghĩa họp và bầu Chủ tịch UBND xã là theo đúng luật định và xã đã trình để huyện ký đúng ngày 7/3, trước thời điểm nhận được văn bản của Tỉnh ủy.

