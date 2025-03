Không để xảy ra tình trạng lợi dụng sắp xếp bộ máy để tham nhũng

Thủ tướng yêu cầu không để xảy ra tình trạng “chạy chọt,” “lợi ích nhóm”, lợi dụng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế để tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban ban hành Nghị quyết số 46/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2025.

Nghị quyết nêu rõ thời gian tới, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, xung đột địa chính trị và cạnh tranh nước lớn gay gắt hơn, tiềm ẩn nhiều rủi ro; tăng trưởng kinh tế thế giới phục hồi chậm, xuất khẩu gặp khó khăn; đầu tư trực tiếp nước ngoài toàn cầu giảm, có xu hướng dịch chuyển mạnh.

Ở trong nước, nền kinh tế tiếp tục chịu tác động kép từ các yếu tố bất lợi bên ngoài, cùng với những khó khăn nội tại chưa khắc phục hoàn toàn và những vấn đề phát sinh, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội.

Trước tình hình đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội theo Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, lãnh đạo chủ chốt, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP ngày 8/1/2025, Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 9/1/2025, Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 5/2/2025 của Chính phủ, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 1/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, rà soát kỹ các nhiệm vụ trong tháng 3 và quý 1 năm 2025 để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả.

Thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng cao nhưng bền vững

Thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng cao nhưng bền vững gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao khẩn trương giao mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể năm 2025 cho các đơn vị thuộc phạm vi quản lý để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 5/2/2025.

Đồng thời, đẩy mạnh đầu tư toàn xã hội, huy động mọi nguồn lực cho phát triển, chú trọng kinh tế tư nhân, coi kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất cho tăng trưởng (đóng góp 50% cho GDP, thu hút 82% lao động, xuất khẩu 25%...), tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương trình Chính phủ trước ngày 10/3/2025 Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2025 và Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước; nghiên cứu, đề xuất về việc giảm thuế giá trị gia tăng, mở rộng đối tượng giảm thuế áp dụng trong 6 tháng cuối năm 2025, báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 15/3/2025.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 1/3/2025 và Công điện số 19/CĐ-TTg ngày 24/2/2025; nghiên cứu giao bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng theo thẩm quyền.

Triển khai đồng bộ giải ngân vốn đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia; phát triển công nghiệp, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng.

Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý; chậm nhất đến ngày 15/3/2025 phải phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún, phù hợp với khả năng thực hiện, giải ngân, đúng quy định pháp luật.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tổng hợp, đề xuất Chương trình công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương trong tháng 4 năm 2025; tổng hợp nhu cầu điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2025 của các bộ, cơ quan, địa phương, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2025 đến ngày 31/3/2025 của các bộ, cơ quan, địa phương chưa phân bổ chi tiết để báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chuyển, bổ sung theo quy định.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn cho các dự án giao thông triển khai theo phương thức PPP trong 5 năm tới để xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các ngân hàng thương mại tham gia cấp vốn.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm cung ứng điện theo Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2025; tập trung thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về chủ trương, phương hướng tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án điện năng lượng tái tạo tại Nghị quyết số 233/NQ-CP ngày 10/12/2024.

Tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ

Tại Nghị quyết, Chính phủ cũng yêu cầu tập trung thúc đẩy, tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, các mô hình kinh doanh mới, các ngành, lĩnh vực mới nổi; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tập trung đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 193/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghiên cứu, đề xuất khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát đối với các ngành công nghệ mới.

Đồng thời, hoàn thành 39 nhiệm vụ chậm tiến độ tại Đề án 06. Đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) vào công tác quản lý, giám sát; chia sẻ dữ liệu về dân cư, giáo dục, ngân hàng, thuế, bảo hiểm, doanh nghiệp, đất đai, phương tiện…

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan khẩn trương đề xuất, trình Chính phủ trong tháng 3 năm 2025 về khung pháp lý quản lý, thúc đẩy phát triển tài sản số, tiền kỹ thuật số lành mạnh, hiệu quả. Ngoài ra, Bộ hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập và hoạt động của Trung tâm tài chính tại Việt Nam, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9; bố trí vốn từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi phục vụ cho việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi của năm 2024 (nghiên cứu đưa vào nguồn dự phòng của năm để thuận lợi cho việc triển khai).

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa của học tập suốt đời và đóng góp của học tập suốt đời đối với nâng cao chất lượng, tính cạnh tranh của nguồn nhân lực quốc gia.

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan, địa phương khẩn trương nghiên cứu việc tổ chức triển khai kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên phạm vi cả nước từ đầu năm học mới 2025-2026, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2025; nghiên cứu xây dựng và thực hiện đề án xây dựng các trường nội trú cho học sinh phổ thông ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương đa dạng hóa thị trường, mặt hàng xuất khẩu, kiểm soát hiệu quả nhập khẩu; chú trọng phát triển thị trường trong nước; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong đó, đẩy mạnh triển khai các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng trong nước, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp đa dạng hóa thị trường, mặt hàng xuất khẩu, đẩy mạnh xúc tiến thương mại; chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ các ngành hàng, doanh nghiệp ứng phó kịp thời với các vụ kiện phòng vệ thương mại, thích ứng với các rào cản kỹ thuật mới của nước đối tác xuất khẩu nhằm thúc đẩy xuất khẩu bền vững trong thời gian tới.

Về đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật; cắt giảm, đơn giản thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, lành mạnh để hỗ trợ doanh nghiệp, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao triển khai đồng bộ các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo tổ chức bộ máy mới, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Các bộ, cơ quan ngang bộ thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời sửa đổi hoặc tham mưu sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có quy định chồng chéo, mâu thuẫn, không phù hợp thực tiễn, cản trở phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các cơ quan của Quốc hội trong việc chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết; nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và các luật liên quan trong phạm vi các vấn đề về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương xây dựng Đề án tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính (cấp tỉnh, huyện, xã) tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, trình Đảng ủy Chính phủ bảo đảm chất lượng, tiến độ để kịp thời báo cáo Bộ Chính trị theo đúng yêu cầu tại Kết luận số 127-KL/TW.

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát

Tại Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu thực hiện hiệu quả công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Các bộ, cơ quan, địa phương triển khai quyết liệt, quyết tâm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025; chỉ tiêu hoàn thành hơn 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 27/2/2025.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tập trung triển khai Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg ngày 22/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2023-2025; kịp thời tổ chức thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: về hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, ngập lụt theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025 sau khi được phê duyệt.

Nhiệm vụ tiếp theo là tập trung phát triển nông nghiệp xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; chủ động phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tiếp tục đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy chuyển đổi phương thức sản xuất, thương mại trong ngành nông nghiệp; khơi thông thị trường xuất khẩu hàng hóa nông sản... Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương theo dõi chặt chẽ, dự báo, thông tin kịp thời về diễn biến thời tiết, thiên tai, nhất là hạn hán, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, công nghệ cao, bảo vệ môi trường, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Không để xảy ra tình trạng lợi dụng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy để tham nhũng, tiêu cực

Tại Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, nhất là truyền thông chính sách, tạo đồng thuận xã hội; đấu tranh, xử lý kịp thời, phản bác hiệu quả luận điệu, thông tin xuyên tạc trên không gian mạng.

Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao khẩn trương hoàn thành việc tổng rà soát các công trình, dự án, quy hoạch “treo” gây lãng phí, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, sớm đưa các công trình, dự án vào hoạt động, không để nguồn lực bị tồn đọng, thất thoát, lãng phí, nhất là trong các lĩnh vực: đất đai, môi trường, tài nguyên, khoáng sản, việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quý 1 năm 2025.

Bên cạnh đó, tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chuẩn bị, tổ chức tốt đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “chạy chọt,” “lợi ích nhóm,” lợi dụng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế để tham nhũng, tiêu cực.