Bố mẹ và bạn gái Mr Pips giữ vai trò thế nào trong vụ án?

Bố mẹ của Phó Đức Nam (Mr Pips) có cơ sở để biết tiền do con trai phạm tội mà có, song vẫn giúp sức "gột rửa" hàng trăm tỷ đồng. Bạn gái Mr Pips thực hiện hành vi tương tự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung và đề nghị truy tố 188 bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế".

Trong đó, "ông trùm" lừa đảo Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TP.HCM) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên) cùng bị đề nghị truy tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền".

186 bị can khác bị truy tố về một trong các tội tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có" hoặc "Trốn thuế".

Nhiều ôtô bị thu giữ do liên quan đến tài sản chiếm đoạt của Phó Đức Nam.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác định các bị can Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu (bố mẹ đẻ của bị can Phó Đức Nam) đã có hành vi giúp con trai rửa tiền.

Theo đó, Kết luận điều tra bổ sung thể hiện, Phó Đức Nam và đồng phạm đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1.568 tỷ đồng . Sau đó, "ông trùm" lừa đảo Mr Pips cùng bạn gái và bố mẹ hợp thức hóa hàng trăm tỷ đồng từ tiền do phạm tội mà có.

Tài liệu điều tra thể hiện, có cơ sở để biết tiền do Nam phạm tội mà có, nhưng Phó Đức Thắng đã giúp sức, sử dụng tiền của con trai tham gia các giao dịch mua, bán 5 bất động sản đắt đỏ, hạng sang tại Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai với tổng số tiền 165 tỷ đồng .

Đó là 2 căn hộ tại tầng 6, Tháp Crown, số 22-24 phố Hàng Bài và số 25+27 phố Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bố mẹ bị can Nam đã sử dụng hơn 146 tỷ đồng do con trai phạm tội mà có để mua các tài sản này.

Tiếp đến là căn hộ T2-B28.03, khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Masteri Thảo Điền, số 159 Xa lộ Hà Nội, TP.HCM. Trong đó, bố mẹ Nam sử dụng hơn 4,4 tỷ đồng để thanh toán.

Những căn hộ khác là A2-36.07, chung cư The Grand Manhattan, 100 đường Cô Giang (TP.HCM) trị giá hơn 4,4 tỷ đồng và căn nhà P2.11, dự án ID Junction tại Long Thành, Đồng Nai, sử dụng hơn 7,7 tỷ đồng để thanh toán cho chủ đầu tư.

Số lượng kim loại quý liên quan đến vụ án bị thu giữ.

Đối với bị can Lê Thị Liễu, Kết luận điều tra bổ sung thể hiện, từ ngày 11/4/2024 đến 10/5/2024, có cơ sở để biết nguồn gốc tiền do con trai phạm tội, nhưng mẹ bị can Nam đã sử dụng tài khoản của mình nhận tổng số 121 tỷ đồng do Nam và Thắng chuyển. Trong đó, hơn 80 tỷ đồng do Nam phạm tội mà có. Số tiền này, bị can Liễu gửi tiền tiết kiệm online, đáo hạn nhiều lần.

Sau khi biết Phó Đức Nam bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt giữ, bị can Lê Thị Liễu đã rút tiền mua vàng, USD gửi người thân để tránh bị phát hiện, thu giữ.

Tương tự, Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Phó Đức Nam) cũng có hành vi đồng phạm giúp "ông trùm" lừa đảo rửa tiền với tổng số hơn 384 tỷ đồng .

Theo Kết luận điều tra bổ sung, Tâm được Nam giao quản lý tiền, tài sản của Nam. 2 người bàn bạc, thống nhất sử dụng tiền do Nam phạm tội mà có mua tài sản; tham gia phối hợp với bị can Nguyễn Thị Thủy (người họ hàng của Nam) sử dụng danh nghĩa pháp nhân Công ty TNHH Bất động sản South Wealth, Công ty Cổ phần Tech Invest mua, bán 15 bất động sản với tổng giá trị hơn 218 tỷ đồng tại TP.HCM và Hà Nội.

Ngoài ra, bị can Nguyễn Thanh Tâm sử dụng hơn 25 tỷ đồng của bạn trai để mua 1 triệu USD và đưa hơn 141 tỷ đồng tiền mặt để Phó Đức Nam mua vàng.

Đối với hành vi phối hợp với Nguyễn Thị Thủy bán căn hộ T2-B28.04 Masteri Thảo Điền, phường An Khánh, TP.HCM, Tâm khai đã nhận chuyển khoản hơn 2,5 tỷ đồng tiền bán căn hộ này.

Tuy nhiên, Tâm khai không tham gia soạn thảo hợp đồng, không biết giá ghi trên hợp đồng mua bán là bao nhiêu và không biết Thủy xuất hóa đơn giá trị gia tăng ghi giá bán căn hộ như thế nào. Tài liệu điều tra thu thập được không đủ căn cứ xử lý đối với bạn gái Phó Đức về hành vi trốn thuế.