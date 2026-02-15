Bộ GD&ĐT chốt tối đa 15 nguyện vọng, siết điểm cộng IELTS

Năm 2026, thí sinh được đặt tối đa 15 nguyện vọng, thay vì 10 nguyện vọng như dự kiến trước đó; xét học bạ phải có điểm thi tốt nghiệp THPT tổ hợp tương ứng đạt tối thiểu 15 điểm.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Nội dung trên thuộc quy chế tuyển sinh đại học 2026 do Bộ GD&ĐT ban hành ngày 15/2, sau khi lấy ý kiến chuyên gia, trường đại học và học sinh, phụ huynh, cụ thể:

Quy định về xét học bạ:

Thời gian tính điểm: Xét điểm trung bình của cả 3 năm cấp 3 (lớp 10, 11 và 12).

Môn xét tuyển: Phải có ít nhất 3 môn.

Điều kiện bắt buộc: Trong tổ hợp 3 môn đó, phải có Toán hoặc Ngữ văn. Hai môn này có vai trò rất quan trọng, chiếm ít nhất 1/3 tổng số điểm của cả tổ hợp theo thang 30.

Điều kiện về nguồn tuyển:

Nguồn tuyển là thí sinh có tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi của môn Toán và Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15 theo thang điểm 30. Lưu ý: Quy định này không áp dụng cho những bạn được đặc cách hoặc miễn thi tốt nghiệp.

Quy định về đăng ký nguyện vọng:

Số lượng: Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng.

Cách sắp xếp: Ưu tiên trường mình thích nhất lên đầu (nguyện vọng 1 là cao nhất).

Riêng ngành Sư phạm: Nếu muốn theo ngành giáo viên, thí sinh bắt buộc phải đặt các nguyện vọng này trong top 5 lựa chọn đầu tiên.

Trước đó, bộ dự kiến giới hạn tối đa 10 nguyện vọng, các ngành Sư phạm chỉ xét nguyện vọng từ 1-3.

Quy định mới về điểm cộng và chứng chỉ quốc tế

Với điểm cộng, bộ quy định điểm cộng bao gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích, tối đa là 3 điểm theo thang điểm 30 (tương ứng 10% của thang điểm xét tuyển).

Trong đó, điểm thưởng đối với thí sinh được tuyển thẳng nhưng không dùng để xét tuyển thẳng từ 0-3; điểm xét thưởng đối với thí sinh có thành tích hoặc có năng khiếu đặc biệt từ 0-1,5; điểm khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ quốc tế (nếu có) từ 0-1,5.

Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng cho quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển hoặc sử dụng cho điểm khuyến khích, không được áp dụng đồng thời.

Ngoài ra, bộ cũng bổ sung đối tượng xét tuyển trung học nghề, người nước ngoài đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo trình độ đại học.

Đầu tháng 11/2025, Bộ GD&ĐT đã ban hành kế hoạch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026. Trong đó, bộ yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh, công bố thông tin muộn nhất là ngày 15/2 để học sinh có phương án học và ôn thi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thông tin tuyển sinh cung cấp nhất quán về các phương thức xét tuyển dự kiến, triển khai hoạt động tư vấn, truyền thông về tuyển sinh năm 2026. Bộ GD&ĐT dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra sớm hơn mọi năm, trong hai ngày 11-12/6/2026.