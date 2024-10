Bồ Đào Nha lãi to nhờ Ronaldo

Talksport chỉ ra doanh thu của PFF có lãi trong 12 năm liên tiếp, với mức doanh thu đạt 121,6 triệu euro. Đây là con kỷ lục của quốc gia này và là lần đầu tiên Bồ Đào Nha vượt mốc 120 triệu euro.

"Ronaldo tạo ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính của chúng tôi", Chủ tịch PFF Fernando Gomes từng chia sẻ. "Đây là điều không thể phủ nhận nếu nhìn vào tiền bản quyền truyền hình và số lượng áo đấu bán ra của đội tuyển".

Áo đấu Ronaldo luôn trong tình trạng cháy hàng ở mỗi CLB anh thi đấu. Trong ngày ra mắt Al Nassr vào đầu năm 2023, 2 triệu áo đấu có in tên CR7 đã được bán hết trong vòng 48 giờ, giúp CLB Saudi Arabia thu về 63 triệu USD .

Ronaldo chưa có ý định giã từ tuyển Bồ Đào Nha. Theo Relevo, chân sút này đặt tham vọng góp mặt ở World Cup 2026. Ronaldo còn muốn gia hạn hợp đồng với Al Nassr đến năm 2027, theo chuyên gia chuyển nhượng Al Harbi ở Saudi Arabia.

Rạng sáng 13/10, Ronaldo ghi 1 bàn trong thắng lợi 3-1 của Bồ Đào Nha trước Ba Lan tại Nations League. Với pha lập công này, siêu sao sinh năm 1985 chạm mốc 906 bàn thắng trong sự nghiệp và cũng là pha lập công thứ 133 cho tuyển quốc gia. Tính riêng trong năm 2024, Ronaldo đã ghi 34 bàn ở mọi cấp độ, thành tích ấn tượng đối với một cầu thủ đã gần 40 tuổi.

Sau 3 lượt đã đấu, Bồ Đào Nha vững vàng ở ngôi đầu với 9 điểm cùng hiệu số +4.

