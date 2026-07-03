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Thể thao World Cup 2026

Bồ Đào Nha 1-1 Croatia: Ronaldo đá phạt đền thành công

  • Thứ sáu, 3/7/2026 05:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ít phút sau khi bị tước bàn thắng, Ronaldo đưa trận đấu ở vòng 32 đội trở lại vạch xuất phát với cú đá penalty thành công.

Bồ Đào Nha nhập cuộc chủ động và sớm có cơ hội mở tỷ số ở ngay phút thứ 4. Sau đường trả ngược từ đáy biên trái, Bruno Fernandes đá nối nhưng bị thủ môn cản phá. Ở pha sút bồi, tiền vệ thuộc biên chế Manchester United vẫn không thắng được hàng thủ lăn xả bên phía Croatia.

Đến phút 17, khoảng trống lại mở ra với "Seleccao". Sau pha đá phạt góc, Renato Veiga bật cao đánh đầu đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.

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Bồ Đào Nha gặp khó trước hàng thủ Croatia.

Hiệp một khép lại với sự bế tắc của cả hai đội. Bồ Đào Nha sút 9 lần nhưng chỉ một trong số đó đi trúng đích, trong khi Croatia thậm chí còn chưa có nổi một pha đưa bóng đi trúng khung thành của Diogo Costa.

Croatia thi đấu nhún nhường và chỉ cần một cơ hội để tạo khác biệt. Phút 55, Ivan Perisic tận dụng sự lơ là của Joao Cancelo để tung cú sút chéo góc, mở tỷ số.

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Perisic đưa Croatia vượt lên dẫn trước.

Chỉ một phút sau, mành lưới Bồ Đào Nha rung lên lần thứ 2, khi các hậu vệ của "Seleccao" để Igor Matanovic thoải mái dứt điểm cận thành. May mắn mỉm cười với đội tuyển đến từ bán đảo Iberia, khi trọng tài căng cờ báo lỗi việt vị của một cầu thủ áo xanh.

Sau bàn thua, đoàn quân của HLV Roberto Martinez mới tăng tốc. Phút 58, Rafael Leao đánh bại được thủ thành Dominik Livakovic nhưng bóng lại tìm đến xà trước sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Phút 61, Cristiano Ronaldo chạy chỗ rồi dứt điểm tung lưới Croatia. Dù vậy, bàn thắng của siêu sao sinh năm 1985 lại bị từ chối vì lỗi việt vị.

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Niềm vui của Ronaldo nhanh chóng bị dập tắt.

Vào thời điểm khó khăn, Bồ Đào Nha được hưởng lợi bởi sai sót nơi hàng thủ Croatia. Phút 68, Veiga kiếm được quả phạt đền để đội trưởng Ronaldo ghi bàn gỡ hòa từ chấm 11 m. Đây cũng là pha lập công đầu tiên trong sự nghiệp của CR7 ở vòng knock-out World Cup.

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Duy Luân

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