Bồ Đào Nha 0-0 Croatia: Bruno Fernandes bỏ lỡ cơ hội

Phút thứ 4, tiền vệ của tuyển Bồ Đào Nha tung hai cú sút liên tiếp nhưng không thể mang về bàn mở tỷ số ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup.

Bồ Đào Nha giành vé đi tiếp với tư cách nhì bảng K, xếp sau Colombia. Hành trình vòng bảng của "Brazil châu Âu" chưa thực sự thuyết phục khi hòa CHDC Congo 1-1 trong trận ra quân, thắng đậm Uzbekistan 5-0 trước khi chia điểm với Colombia ở lượt cuối.

Việc chỉ cán đích ở vị trí thứ hai khiến Bồ Đào Nha rơi vào nhánh đấu khó, nơi nhà vô địch Euro 2024 là Tây Ban Nha có thể chờ sẵn ở vòng 16 đội.

Dù vậy, Bồ Đào Nha vẫn có cơ sở để tự tin. Đội bóng của HLV Roberto Martinez đang sở hữu chuỗi tám trận bất bại trên mọi đấu trường, gồm năm chiến thắng và ba trận hòa. Trong quãng thời gian này, họ chỉ để thủng lưới bốn bàn và giữ sạch lưới bốn trận.

Bồ Đào Nha vs Croatia tạo nên cặp đấu hấp dẫn.

Bên kia chiến tuyến, Croatia tiếp tục chứng minh bản lĩnh của một đội tuyển giàu kinh nghiệm tại các kỳ World Cup. Sau thất bại 2-4 trước Anh ở trận mở màn, đoàn quân của HLV Zlatko Dalic nhanh chóng đứng dậy bằng hai chiến thắng liên tiếp trước Panama và Ghana để giành quyền đi tiếp.

Trong chiến thắng trước Ghana, Luka Modric tiếp tục ghi dấu ấn khi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất thực hiện một pha kiến tạo tại World Cup. Tuy nhiên, thống kê đối đầu lại không đứng về phía Croatia khi họ đã để thua 7 trong 10 lần chạm trán Bồ Đào Nha gần nhất.

Với chất lượng đội hình đồng đều cùng thành tích đối đầu vượt trội, Bồ Đào Nha được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút. Dẫu vậy, trước một Croatia luôn biết cách tỏa sáng ở các trận đấu loại trực tiếp, "Brazil châu Âu" được dự báo sẽ trải qua 90 phút đầy thử thách.

Highlights Bồ Đào Nha 5-0 Uzbekistan Rạng sáng 24/6, Bồ Đào Nha có màn trình diễn ấn tượng trước Uzbekistan tại lượt trận thứ hai bảng K World Cup 2026.