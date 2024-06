Bộ Công an yêu cầu Đắk Lắk cung cấp hồ sơ dự án điện mặt trời

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu UBND tỉnh Đắk Lắk cung cấp hồ sơ dự án điện mặt trời để phục vụ công tác điều tra.

Một dự án điện mặt trời tại Đắk Lắk.

Yêu cầu cung cấp hồ sơ phục vụ điều tra

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có công văn gửi UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ công tác điều tra.

Cụ thể, cơ quan này đang điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công thương và các tỉnh, thành phố. Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Do đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản trả lời và cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu có liên quan đến: Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đắk Lắk đã được phê duyệt từ năm 2017 đến năm 2020; Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, 2018, 2019, 2020 tại địa bàn huyện Ea Súp.

Cơ quan An ninh điều tra còn yêu cầu cung cấp việc giải quyết các thủ tục, đề xuất phê duyệt bổ sung các dự án vào quy hoạch điện lực Quốc gia và quy hoạch điện lực cấp tỉnh; Quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư; lựa chọn, công nhận chủ đầu tư. Việc cấp chứng nhận đầu tư; thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật; Cấp giấy phép xây dựng, cho phép khởi công xây dựng và xác nhận hoàn công công trình xây dựng; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng dự án; Kê khai, báo cáo thuế, giải quyết các thủ tục hoàn thuế GTGT đối với dự án Nhà máy điện mặt trời Long Thành 1 do Cty TNHH Đầu tư Long Thành Đắk Lắk làm chủ đầu tư.

Đối với từng thủ tục, Cơ quan An ninh điều tra yêu cầu UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản giải trình và cung cấp thông tin, tài liệu về: Thẩm quyền quyết định, yêu cầu về mặt hồ sơ và quy trình các bước phải thực hiện theo quy định của pháp luật; Toàn bộ nội dung, diễn biến việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, tham mưu đề xuất, phê duyệt các thủ tục theo từng giai đoạn (bao gồm cả các văn bản đề xuất từ cấp Chuyên viên và các văn bản dự thảo kèm theo; bút phê chỉ đạo, phê duyệt của các cấp lãnh đạo có thẩm quyền); Việc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo, phê duyệt của các cấp có thẩm quyền và lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan; việc tiếp thu, xử lý đối với các ý kiến chỉ đạo, góp ý.

Loạt vi phạm tại các dự án điện mặt trời

Trước đó, báo Tiền Phong đưa tin, Thanh tra Chính phủ (TTCP) chỉ ra loạt vi phạm tại các dự án nhà máy điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Cụ thể, UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư cho cụm 5 dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện - Ea Súp 1, 2, 3, 4, 5, trong khi vị trí khu đất thực hiện các dự án này không phù hợp với quy hoạch.

Đối với Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện - Ea Súp 4, chủ đầu tư chưa đưa ra báo cáo đánh giá tác động môi trường hạng mục đường dây 500kV theo quy định, và địa điểm thực hiện dự án đã thay đổi mà không có báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Dự án Trang trại điện mặt trời BMT.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đắk Lắk đã đồng ý chủ trương đầu tư cho dự án Nhà máy điện mặt trời Long Thành 1 tại xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, với diện tích 60ha do Cty TNHH Đầu tư Long Thành làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, vị trí của dự án không tuân theo quy hoạch thủy lợi. Mặc dù Sở NN&PTNT đã có ý kiến thẩm định dự án, nhưng diện tích đất thực hiện dự án vẫn trùng với diện tích khu tưới của dự án Hồ chứa nước Ia Mơr, theo quy hoạch đã được Bộ NN&PTNT phê duyệt.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trang trại điện mặt trời BMT mặc dù vị trí khu đất thực hiện dự án không phù hợp với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Đắk Lắk. Đặc biệt, khu đất thuộc đất thủy lợi và không đủ điều kiện cho thuê đất để thực hiện dự án theo quy định tại Điều 52 Luật Đất đai năm 2013.

TTCP cũng chỉ ra nhiều vi phạm trong việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất thực hiện các dự án. Kế hoạch sử dụng đất cho dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện - Ea Súp 1, 2, 3, 4, 5 không tuân thủ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ea Súp, được UBND tỉnh phê duyệt là không đúng quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đắk Lắk đã cho thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện - Ea Súp 4 với diện tích và công suất vượt quá giới hạn quy định, làm vi phạm quy định.

Các dự án Nhà máy điện mặt trời Srêpốk 1, Quang Minh, Jang Pông cũng đã chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất xây dựng công trình năng lượng và cho thuê đất trong khi vị trí các khu đất này đang thuộc quy hoạch rừng sản xuất, vi phạm quy định.

TTCP đã chuyển hồ sơ vụ án về việc vi phạm pháp luật trong quản lý đất đai của Cty TNHH Đầu tư Long Thành 1 đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.