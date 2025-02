Bộ Công an tiếp nhận công tác cai nghiện

Ngày 26/2, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện từ ngành Lao động, Thương binh và Xã hội sang lực lượng Công an nhân dân.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, đến nay, Bộ Công an đã hoàn thiện và ban hành Đề án “Tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về Bộ Công an”. Đơn vị sẵn sàng công tác tiếp nhận từ ngày 1/3.

Về chức năng quản lý Nhà nước ở cấp Bộ, giao Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; cấp tỉnh giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an các địa phương.

Về nhân sự, tiếp nhận một số nhân sự đang công tác trực tiếp tại cơ sở cai nghiện ma túy; không tiếp nhận các cán bộ công chức, viên chức công tác tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện.

Cơ sở cai nghiện ma túy là đơn vị cấp Đội thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý; có con dấu và tài khoản riêng.

Hà Nội sáp nhập 7 cơ sở thành 4 cơ sở, TPHCM sáp nhập 3 cơ sở thành 2; Nghệ An sáp nhập 8 cơ sở thành 3; Thái Nguyên sáp nhập 6 cơ sở thành 1; Hải Phòng sáp nhập 3 cơ sở thành 2; các địa phương còn lại có 2 cơ sở ghép thành 1 (riêng Thanh Hóa giữ nguyên 2 cơ sở).

Cơ sở đang thực hiện đa chức năng (cai nghiện ma tuý, điều trị tâm thần, bảo trợ xã hội...) tiếp nhận chức năng, cơ sở vật chất và nhân sự thực hiện công tác cai nghiện ma túy. Các chức năng khác do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện và có phương án bố trí cơ sở vật chất, nhân lực.

"Quá trình chuyển giao cho Bộ Công an phải theo đúng tiến độ, đầy đủ, toàn diện từ hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách, trang thiết bị, con người để công tác an ninh hàng không được thực hiện liên tục", Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.