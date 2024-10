Bộ Công an tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm trong quý cuối 2024

6 nhiệm vụ lớn, cụ thể gồm theo dõi, nắm chắc, đánh giá, dự báo sát tình hình, tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an chủ trì họp báo. Nguồn: Báo Chính phủ.

Chiều 4/10, tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an quý 3/2024, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết những kết quả nổi bật của lực lượng Công an 9 tháng năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm.

Triển khai quyết liệt các giải pháp kéo giảm 5% tội phạm về trật tự xã hội

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết trong quý 3/2024, lực lượng Công an nhân dân bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt chức năng tham mưu, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của đất nước.

Kết quả nổi bật là lực lượng Công an nhân dân chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, biện pháp bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia.

Chủ động đấu tranh hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, đoàn khách quốc tế, hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam...

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được tập trung chỉ đạo. Lực lượng chức năng triển khai quyết liệt các giải pháp kéo giảm 5% tội phạm về trật tự xã hội; đấu tranh triệt phá các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án...

Lực lượng Công an quyết liệt thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực định danh và xác thực điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Lực lượng chức năng triển khai dịch vụ công trực tuyến Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước toàn trình trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an và ứng dụng VNeID; tiếp nhận hơn 17,4 triệu hồ sơ trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính; tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 99%.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, triển khai Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường; xử lý hơn 1 triệu vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 1.870 tỷ đồng , tạm giữ hơn 321.000 phương tiện; tổ chức đấu giá hơn 10.700 biển số xe với tổng số tiền hơn 833 tỷ đồng .

Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào Toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; hướng dẫn thoát nạn và cứu được gần 5.000 người trong các đám cháy và vụ tai nạn, sự cố; tìm kiếm 279 thi thể người bị nạn trong các đám cháy, vụ tai nạn, sự cố.

Công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được Bộ Công an tập trung chỉ đạo quyết liệt, với tinh thần xuyên suốt: “Cứu dân là ưu tiên cao nhất.”

Riêng trong ứng phó với bão số 3 và mưa lũ, lực lượng Công an huy động hơn 150.000 lượt cán bộ, chiến sỹ, hơn 45.000 đơn vị sản phẩm, phương tiện, vật tư, thiết bị; tổ chức trên 20 đoàn công tác đến các địa phương bị thiệt hại để hỗ trợ y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ người dân. Quá trình thực hiện nhiệm vụ có 3 cán bộ, chiến sỹ Công an hy sinh, hàng chục đồng chí bị thương để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.

Bộ Công an đã tham mưu Chủ tịch nước ban hành các quyết định về công tác đặc xá năm 2024, thành lập Hội đồng tư vấn tư vấn đặc xá năm 2024 và chủ trì triển khai công tác đặc xá năm 2024 bảo đảm chặt chẽ, công khai, dân chủ, khách quan, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng, điều kiện theo quy định.

Bộ Công an đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, tăng cường quan hệ, thúc đẩy hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của các nước, các tổ chức quốc tế. Đồng thời, Bộ trình Quốc hội khóa XV thông qua 4 luật tại Kỳ họp thứ 7, gồm: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Bộ tiếp tục xây dựng Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trình Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 8; tổ chức triển khai Luật Căn cước; ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở...

Tập trung hoàn thành 6 nhiệm vụ lớn

Về nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm 2024, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên nhấn mạnh tới 6 nhiệm vụ lớn, cụ thể: Theo dõi, nắm chắc, đánh giá, dự báo sát tình hình, tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, trọng tâm là Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2029, công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tăng cường bảo đảm an ninh trên các địa bàn, lĩnh vực; tăng cường kiểm soát chặt chẽ các hoạt động xuất nhập cảnh.

Lực lượng Công an nhân dân tập trung đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm liên quan “tín dụng đen,” tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án...; mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Lực lượng chức năng đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án trọng điểm, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, các vụ án dư luận xã hội quan tâm.

Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia; tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Bộ đẩy mạnh xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng” phát huy hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư.

Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024, nhất là các luật trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8; tăng cường quan hệ, thúc đẩy hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật các nước, các tổ chức quốc tế.

Bộ Công an tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, tập trung thực hiện các kế hoạch triển khai Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bảo đảm tài chính, hậu cần, kỹ thuật, y tế đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của toàn lực lượng Công an nhân dân.