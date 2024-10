Điều động, bổ nhiệm, chuẩn y cán bộ ở công an 5 tỉnh thành

Từ 30/9 đến 3/10, Công an TP.HCM, Công an TP Đà Nẵng, Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Bến Tre và Công an tỉnh Trà Vinh đã triển khai các quyết định công tác cán bộ.

Công an quận Liên Chiểu trao Quyết định của Giám đốc về công tác cán bộ. Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng.

Ngày 2/10, Công an các quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Hải Châu, thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an thành phố về việc triển khai tổ chức bộ máy Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an cấp quận, huyện và về bố trí, bổ nhiệm và điều động cán bộ chỉ huy.

Theo báo Công an Đà Nẵng, tại Công an quận (CAQ) Cẩm Lệ, Trung tá Trương Thị Vân Oanh- nguyên Đội trưởng Đội Điều tra Tổng hợp giữ chức vụ Đội trưởng Đội Điều tra Tổng hợp theo tổ chức Cơ quan CSĐT mới. Trung tá Đặng Phước Liên- nguyên Đội trưởng Đội CSĐT Tội phạm về Trật tự Xã hội giữ chức vụ Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy (theo tổ chức cơ quan CSĐT mới).

Cùng ngày, CAQ Hải Châu tổ chức công bố các quyết định của Giám đốc Công an TP về việc triển khai tổ chức Cơ quan CSĐT Công an Hải Châu gồm 2 đơn vị: Đội Điều tra tổng hợp và Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy; công bố các quyết định của Giám đốc Công an TP về bố trí, điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ chỉ huy các đơn vị các đơn vị cấp Đội, Công an các phường trực thuộc và Quyết định của Trưởng CAQ về bố trí cán bộ nhận công tác tại các đơn vị theo tổ chức Cơ quan CSĐT mới; các Quyết định về việc bố trí cán bộ không giữ chức vụ tại các đội thuộc cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu.

Tại CAQ Liên Chiểu, Trung tá Lê Trọng Trường giữ chức vụ Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp; Trung tá Phan Nguyễn Thành Như và Trung tá Nguyễn Văn Đình giữ chức vụ Phó đội trưởng; Trung tá Ngô Thanh Hà giữ chức vụ Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy; Trung tá Trương Anh Khoa, Trung tá Nguyễn Quang Anh, Thiếu tá Nguyễn Hữu Hùng giữ chức vụ Phó đội trưởng.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An chúc mừng các đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Thượng tá Chu Đăng Phan và Thượng tá Nguyễn Văn Đạo. Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An.

Chiều cùng ngày, Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ thông báo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về công tác cán bộ.

Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An, tại buổi lễ, Thượng tá Đinh Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An:

Chuẩn y kết quả bầu đồng chí Trần Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Chuẩn y kết quả bầu đồng chí Chu Đăng Phan, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Thanh tra Công an tỉnh giữ chức Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020- 2025,

Chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Đạo, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động. Ảnh: Báo Đồng Khởi.

Ngày 1/10, Công an tỉnh Bến Tre tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Đại tá Phạm Văn Ngót, Phó giám đốc Công an tỉnh, chủ trì buổi lễ.

Theo báo Đồng Khởi, tại buổi lễ, Đại tá Phạm Văn Ngót đã trao quyết định điều động Thượng tá Nguyễn Văn Dũng - Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tham mưu.

Thượng tá Trần Văn Công - Phó trưởng Công an huyện Ba Tri, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Giồng Trôm.

Thượng tá Võ Tấn Cường - Phó trưởng Công an TP. Bến Tre, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông.

Thượng tá Nguyễn Văn Chót - Phó trưởng Công an huyện Giồng Trôm, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự.

Thượng tá Đoàn Hoài Phong - Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an TP. Bến Tre.

Trung tá Nguyễn Quốc Thái - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Ba Tri.

Thượng tá Mai Hoàng Trung - Phó chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an TP. Bến Tre.

Thượng tá Lê Văn Minh - Phó trưởng Công an TP. Bến Tre, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Thượng tá Hồ Văn Vân - Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM (phải), trao quyết định cho Thượng tá Phan Thanh Bình. Ảnh: Thành ủy TP.HCM.

Trước đó vào sáng 30/9, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định cán bộ.

Tại buổi lễ, Công an TP.HCM công bố quyết định của Giám đốc Công an TP.HCM về việc điều động Thượng tá Phan Thanh Bình, Trưởng PC04 giữ chức vụ Trưởng Công an quận 4.

Cũng tại buổi lễ, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Đinh Thanh Nhàn công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, chỉ định ông Phan Thanh Bình, Trưởng Công an quận 4, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy quận 4 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thiếu tướng Kiên Rịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động và bổ nhiệm.

Cùng ngày 30/9, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Thiếu tướng Kiên Rịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Theo báo Trà Vinh, tại buổi lễ, đại diện phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh đối với 6 đồng chí gồm:

Điều động Thượng tá Nguyễn Văn Chinh, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Cầu Kè;

Điều động Thượng tá Trần Ngọc Khuyến, Phó Trưởng Công an huyện Cầu Ngang đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội;

Điều động Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Cầu Ngang;

Điều động Thượng tá Nguyễn Văn Em, Phó Trưởng Công an thị xã Duyên Hải đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám thị Trại Tạm giam;

Điều động Thượng tá Tăng Văn Ra, Phó Giám thị trại Tạm giam đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an thị xã Duyên Hải;

Bổ nhiệm lại đến thời điểm đủ tuổi nghỉ chờ hưu đối với Thượng tá Phan Hoàng Lâm, Phó Trưởng Công an thành phố Trà Vinh.