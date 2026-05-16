Bộ Công an mở chiến dịch mùa hè số cùng VNeID

Trong chiến dịch mùa hè số cùng VNeID, Cục C06 đề nghị tăng cường hỗ trợ cấp căn cước, định danh điện tử cho học sinh.

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an phối hợp với các đơn vị và nhiều trường đại học ở Hà Nội ra quân chiến dịch "Mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện Đề án 06".

Đại tá Ngô Như Cường, Phó cục trưởng C06, cho biết thời gian qua, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã nỗ lực xây dựng, phát triển và đưa các tiện ích của Đề án 06, đặc biệt là ứng dụng VNeID vào đời sống.

Một trong những điểm đáng chú ý của chiến dịch "Mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện Đề án 06", đó là các lực lượng sẽ chú trọng, tăng cường hỗ trợ cấp căn cước, định danh điện tử cho học sinh.

''Cần hỗ trợ tối đa cho các em học sinh cấp ba chuẩn bị bước vào các kỳ thi quan trọng, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và không ảnh hưởng đến việc học tập của các em'', lãnh đạo Cục C06 yêu cầu.

Cục C06 cũng đề nghị mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia chiến dịch phải là những "đại sứ số", "tuyên truyền viên số" làm việc theo phương châm "cầm tay chỉ việc", hướng dẫn tối đa cho người dân sử dụng VNeID và dịch vụ công.