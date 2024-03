Bộ Công an kêu gọi đối tượng liên quan Tập đoàn Phúc Sơn ra đầu thú

Bắt Bí thư, Chủ tịch Vĩnh Phúc, Chủ tịch và nguyên Chủ tịch Quảng Ngãi

Người phát ngôn Bộ Công An Tô Ân Xô cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 9 bị can, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.