Bắt tạm giam chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu bị Cơ quan Điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để làm rõ hành vi giả mạo, khai man doanh thu gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Ngày 26/2, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an tiến hành khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 16/QĐ-CSKT-P7.

Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu - tức "Hậu Pháo". Nguồn: Bộ Công an.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hậu (tên thường gọi “Hậu Pháo”), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và 5 nhân viên, đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Thị Hằng (Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn); Đỗ Thị Mai (kế toán trưởng); Hoàng Thị Tuyết Hạnh (kế toán viên); Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group) và Nguyễn Hồng Sơn (lao động tự do), vì đã có các hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan... gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, phạm vào khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn các quyết định, lệnh tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tống đạt, triển khai thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra xác minh, củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, hành vi của các đối tượng liên quan, xác minh tài sản để thu hồi, kê biên triệt để theo đúng quy định của pháp luật.