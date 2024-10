Bộ Công an đề xuất tịch thu phương tiện 'bốc đầu, dùng chân lái xe'

Bộ Công an đề xuất sẽ tịch thu phương tiện với các lỗi buông cả hai tay khi điều khiển, dùng chân lái, quay người về phía sau để điều khiển, bốc đầu xe.

Tại dự thảo lần 3 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, nhiều lỗi vi phạm được đề xuất tịch thu phương tiện.

Bộ Công an đề xuất tịch thu phương tiện nếu vi phạm lỗi "bốc đầu xe". Ảnh: Đình Hiếu.

Cụ thể, theo dự thảo nghị định, sẽ tịch thu phương tiện đối với người điều khiển xe thực hiện các hành vi: Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh (bốc đầu xe); chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh; buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe. Đồng thời, người vi phạm các lỗi trên sẽ bị trừ 12 điểm trong giấy phép lái xe.

Người vi phạm sẽ bị tịch thu xe trong trường hợp: Sản xuất, lắp ráp trái quy định mà tham gia giao thông; không có chứng nhận đăng ký xe hoặc sử dụng chứng nhận không do cơ quan có thẩm quyền cấp; không đúng số khung, số máy hoặc bị tẩy xóa.

Với hành vi điều khiển phương tiện đi ngược chiều sẽ bị tăng nặng hình phạt. Ảnh: Đình Hiếu.

Đề xuất tăng mức phạt nhiều lỗi vi phạm

Cũng theo dự thảo nghị định, nhiều lỗi vi phạm sẽ tăng hình thức phạt tiền như: Người điều khiển ô tô vượt đèn đỏ bị phạt 9-11 triệu đồng (quy định hiện hành phạt 4-6 triệu đồng); quay đầu trái quy định sẽ bị phạt từ 6-8 triệu đồng thay vì phạt từ 600.000-800.000 đồng như hiện hành; chở hàng vượt quá chiều cao phạt 8-12 triệu đồng (hiện 2-3 triệu đồng); mua bán biển số trái quy định bị phạt 48-52 triệu đồng (hiện 10-12 triệu đồng); giao xe cho người không đủ điều kiện sẽ bị phạt 28-30 triệu đồng (hiện là 4-6 triệu); đi vào khu vực cấm, đường cấm bị phạt 4-6 triệu đồng (hiện 2-3 triệu)...

Hay như lỗi điều khiển ô tô đi vào khu vực cấm, đường cấm thì sẽ bị phạt từ 4-6 triệu, thay vì 2-3 triệu như quy định hiện hành. Các hành vi như dừng, đỗ, quay đầu xe gây ùn tắc giao thông; quay đầu xe trong hầm đường bộ hoặc vượt không đúng quy định sẽ bị phạt từ 8-12 triệu đồng, thay vì phạt 2-3 triệu đồng.

Hành vi không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của người điều khiển giao thông được đề xuất tăng từ 4-6 triệu đồng lên 8-10 triệu đồng.

Đại diện Bộ Công an cho biết, việc tăng mức xử phạt sẽ tập trung vào các các hành vi vi phạm có nguy cơ gây mất an toàn giao thông cao, nhưng vẫn đảm bảo tính nhân văn trong việc nâng cao ý thức người điều khiển phương tiện, xây dựng môi trường văn hóa giao thông bình đẳng văn minh và kiềm chế tai nạn giao thông.

Cán bộ công an phường bị hất văng lên nắp capo ôtô Khi tiếp cận một ôtô đi vào đường cấm, một cán bộ Công an phường Hạ Đình (Hà Nội) bị tông trúng, văng lên nắp capo và bị thương.