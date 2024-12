Phát hiện gần 6 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc ở Đồng Nai

Ngày 22/12, Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ một cơ sở có dấu hiệu giết mổ lợn đã chết và kinh doanh thịt lợn trái phép.

Trước đó, lúc 9 giờ ngày 21/12, Công an huyện Định Quán phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Định Quán kiểm tra cơ sở giết mổ động vật tại ấp Phú Thọ, xã Phú Cường do bà Lê Thị Bích P. (41 tuổi, ngụ xã Túc Trưng) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe tải biển số 60C-735.65 do Lê Thanh G. (34 tuổi) điều khiển chở một con lợn đã qua giết mổ, trọng lượng khoảng 80 kg.

Cạnh đó là xe ba gác, do ông Dương Quang Tr. (60 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất) điều khiển đang vận chuyển 19 con lợn vào khu giết mổ của bà Lê Thị Bích P. Trong đó, có 16 con lợn đã chết (tổng trọng lượng gần 500 kg) và 3 con lợn sống (trọng lượng khoảng 70 kg).

Toàn bộ 19 con lợn trên xe ba gác đều không có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y.

Ngoài ra, trong khu vực giết mổ còn phát hiện một thùng xốp chứa 3 con lợn đã chết, trọng lượng khoảng 80 kg; nhiều thùng xốp khác chứa 70 kg thịt lợn đã qua giết mổ và một thùng phuy chứa 70 kg nội tạng lợn.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở đã không xuất trình được Giấy phép liên quan đến hành nghề giết mổ, và Giấy chứng nhận vệ sinh thú y.

Cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra một kho đông lạnh nghi có liên quan đến cơ sở giết mổ của bà Lê Thị Bích P. tại xã Phú Cường, huyện Định Quán, phát hiện thêm nhiều thùng xốp, tủ lạnh và một container đông lạnh chứa gần 6 tấn thịt lợn đã qua sơ chế.

Sau khi lập biên bản vụ việc, Công an huyện Định Quán phối hợp với cơ quan thú y tổ chức lấy mẫu gửi đi xét nghiệm để xử lý theo quy định.

