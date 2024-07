Bộ Công an công bố điểm thi đánh giá năng lực

Các trường công an vừa thông báo kết quả bài thi đánh giá năng lực, dùng để xét tuyển đầu vào năm 2024.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 tại điểm thi Học viên An ninh Nhân dân. Ảnh: Ngọc Bích.

Để biết điểm thi, thí sinh vào website của các trường công an nhân dân mà mình đăng ký dự thi để tra cứu. Các bước tra cứu như sau:

Bước 1: Truy cập vào trang tra cứu điểm thi đánh giá năng lực Bộ Công an tại website của các học viện, trường công an nhân dân.

Bước 2: Tại mục tra cứu điểm thi chọn kỳ thi, thí sinh chọn điểm thi kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024.

Bước 3: Điền chính xác thông tin số báo danh, căn cước công dân và mã bảo vệ rồi bấm vào nút "tra điểm" để tra cứu điểm thi.

Thí sinh có thể tra cứu tại đây:

TT Trường Link tra cứu điểm 1 Học viện An ninh nhân dân https://hvannd.edu.vn/tracuudiem/ketquad55 2 Học viện Cảnh sát nhân dân https://hvcsnd.edu.vn/tra-cuu-diem-thi 3 Học viện Chính trị Công an nhân dân https://hvctcand.bocongan.gov.vn/tra-cuu-diem-thi 4 Đại học An ninh nhân dân https://dhannd.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh-74/ket-qua-tuyen-sinh-annd/tra-cuu-diem-annd/tra-cuu-ket-qua-tuyen-sinh-chinh-quy-nam-2024 5 Đại học Cảnh sát nhân dân https://dhcsnd.edu.vn/tra-diem-thi 6 Đại học Phòng cháy chữa cháy https://daihocpccc.edu.vn/tracuubca/ 7 Đại học Kỹ thuật - Hậu cần https://dhkthc.bocongan.gov.vn/Tracuudiem/

Sau khi công bố điểm bài thi đánh giá, nếu có nguyện vọng phúc khảo bài thi, thí sinh chú ý nắm lịch phúc khảo và mẫu đơn theo hướng dẫn của các trường công an nhân dân, nơi thí sinh đăng ký.

Thời gian nhận đơn phúc khảo của một số học viện, trường công an nhân dân dự kiến thực hiện từ khi biết điểm thi đến hết ngày 23/7.

Dự kiến trong ngày 20/8, trên cơ sở trao đổi dữ liệu của Bộ GD&ĐT, các học viện, trường đại học công an nhân dân sẽ thông báo kết quả trúng tuyển của thí sinh.

Việc tiến hành thủ tục chiêu sinh, nhập học cho thí sinh trúng tuyển sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 23/9 đến ngày 27/9.

Năm nay, 8 trường công an tuyển 2.150 sinh viên, tăng nhẹ so với 2.000 chỉ tiêu của năm 2023.

Ngày 7/7, 18.000 thí sinh cả nước đã tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an, tăng 20% so với năm ngoái. Thí sinh thực hiện một trong 2 bài thi CA1 (phần trắc nghiệm lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội; ngôn ngữ Anh; phần tự luận Toán) và CA2 (phần trắc nghiệm lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội; Ngôn ngữ Anh; phần tự luận Ngữ văn).

Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn thi tốt nghiệp THPT thuộc tổ hợp xét tuyển (chiếm 40%) và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an được quy về thang điểm 30 (chiếm 60%) làm tròn đến hai chữ số thập phân, cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Ngoài xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với bài thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an, thí sinh có thể xét tuyển sớm theo phương thức tuyển thằng hoặc xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Hiện, Bộ Công an đã công bố 127 thí sinh trúng tuyển sớm vào 8 trường công an theo 2 phương thức này.