Vượt 300 km dự thi vào trường công an

Năm 2024, 18.000 thí sinh trên cả nước tham dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an. Tại Hà Nội, nhiều em ở tỉnh xa đã di chuyển đến điểm thi từ sớm, sẵn sàng bước vào kỳ thi này.

Thí sinh tại điểm thi Học viện An ninh Nhân dân. Ảnh: Ngọc Bích.

14h ngày 6/7, hàng nghìn thí sinh có mặt tại Học viện An ninh Nhân dân (quận Hà Đông, Hà Nội). Chiều nay, các em làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót và nghe phổ biến quy chế thi đánh giá xét tuyển vào các học viện, trường công an nhân dân.

Thí sinh nhiều tỉnh đổ về

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, em Lữ Văn Bình cho biết cách đây 2 hôm, em đã bắt xe khách, di chuyển khoảng 320 km từ Nghệ An ra Hà Nội để dự thi vào Học viện An ninh Nhân dân.

Đây là lần đầu tiên Bình ra Hà Nội. Tuy nhiên, em đi cùng các bạn nên cũng khá yên tâm. Chiều qua, Bình mới đăng ký vào ở tại ký túc xá do học viện hỗ trợ để thuận tiện di chuyển cũng như gặp gỡ, trao đổi với các thí sinh khác.

"Sáng nay, anh trai em mới bay từ TP.HCM ra để động viên em thi tốt. Vì vậy, tinh thần em cũng phấn chấn hơn", Bình nói.

Nam sinh cho biết mấy ngày vừa qua, sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, em lại lao vào ôn tập, tập trung vào những nội dung chưa chắc chắn. Năm nay, Bình đăng ký bài thi CA2 nên ngoài phần trắc nghiệm Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Anh, em làm phần tự luận là môn Ngữ văn.

"Em tự tin nhất ở phần tự luận Ngữ văn và thấy khó ở những câu hỏi liên quan đến Khoa học Tự nhiên. Những lần luyện đề, em thường làm được khoảng hơn 30 câu trắc nghiệm", thí sinh nói.

Lữ Văn Bình xem lại giấy tờ để xác định lại phòng thi. Ảnh: Ngọc Bích.

Tương tự, quê ở tỉnh Thanh Hóa, sáng nay, Phạm Văn Dũng bắt xe ra Hà Nội để kịp làm thủ tục dự thi vào buổi chiều. Nam sinh cho biết hiện tại, tâm trạng em khá tốt, sẵn sàng cho kỳ thi vào sáng mai.

Dũng cho biết em đăng ký vào ngành Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Học viện An ninh Nhân dân), dự bài thi CA1. Do đăng ký thi tốt nghiệp THPT khối A00, Dũng thuận tiện trong việc ôn tập các môn khối tự nhiên, nhất là Toán.

"Em đặt mục tiêu đạt khoảng 75 điểm ở bài thi Bộ Công an. Kết hợp với khoảng 25 điểm thi tốt nghiệp THPT, em hy vọng mình sẽ đỗ nguyện vọng 1", Dũng chia sẻ.

Ngồi bên ngoài điểm thi, chị Nông Thị Thùy Dương và bác gái tỏ rõ vẻ mặt lo lắng dù hôm nay mới là ngày thí sinh làm thủ tục dự thi. Chị Dương cho biết hôm qua, chị và bác gái đã đưa em trai từ Cao Bằng xuống Hà Nội (gần 300 km) và thuê nhà nghỉ gần trường để tham gia kỳ thi.

Trường Giang (em trai chị Dương) đã nuôi ước mơ trở thành chiến sĩ công an nhân dân từ lâu. Chị Dương cho biết 3 năm trước, Giang là một trong 7 học sinh của tỉnh Cao Bằng được học cấp 3 tại trường Văn hóa (Cục Đào tạo, Bộ Công an) ở Thái Nguyên.

"Chứng kiến em dốc sức ôn tập, đặt mục tiêu duy nhất vào Học viện An ninh Nhân dân, tôi cũng khá lo lắng. Dù vậy, gia đình vẫn tỏ ra bình tĩnh để em có tinh thần tốt, ổn định tham gia kỳ thi", chị Dương chia sẻ.

7h30 sáng 7/7, các thi sinh sẽ bắt đầu làm bài thi đánh giá của Bộ Công an trong thời gian 180 phút. Ảnh: Ngọc Bích.

18.000 thí sinh cả nước tranh suất vào trường công an

Năm nay, 8 trường công an tuyển 2.150 sinh viên, tăng nhẹ so với 2.000 chỉ tiêu của năm 2023. Ba phương thức xét tuyển năm nay gồm xét tuyển thằng, xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với bài thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an.

Bộ Công an cho biết khoảng 18.000 thí sinh cả nước sẽ tham gia kỳ thi đánh giá, tăng khoảng 2.000 thí sinh so với năm ngoái. Trước đó, Bộ Công an đã công bố 127 thí sinh trúng tuyển sớm vào 8 trường công an theo phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ.

Sáng mai (ngày 7/7), tại 30 điểm thi, thí sinh thực hiện một trong 2 bài thi CA1 (phần trắc nghiệm lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội; ngôn ngữ Anh; phần tự luận Toán) và CA2 (phần trắc nghiệm lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội; Ngôn ngữ Anh; phần tự luận Ngữ văn).

Điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm 60% tổng điểm xét tuyển và kết quả thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT chiếm 40% tổng điểm xét tuyển.

Điểm xét tuyển = Tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp *2/5 + điểm thi đánh giá *3/5 + điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT + điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Theo thông tin từ Bộ Công an, trong thời hạn 15 ngày, các học viện, trường công an nhân dân phải hoàn thành công tác chấm thi, báo cáo dữ liệu chấm thi về Cục Đào tạo và thông báo kết quả cho thí sinh biết theo số báo danh.

Sau khi nhận kết quả, thí sinh có 7 ngày để nộp đơn xin phúc khảo bài thi (nếu có). Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, hội đồng tuyển sinh tổ chức chấm phúc khảo, công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh.