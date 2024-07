Công bố điểm thi đánh giá vào trường công an ngày 18/7

Ngày 18/7, Cục Đào tạo của Bộ Công an sẽ công bố điểm kỳ thi đánh giá để xét tuyển vào các trường công an.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tại Học viện An ninh Nhân dân. Ảnh: Bộ Công an.

Trưa 7/7, khoảng 18.000 thí sinh cả nước đã hoàn thành kỳ thi đánh giá do Bộ Công an tổ chức. Theo kế hoạch dự kiến, điểm thi sẽ được công bố vào ngày 18/7, sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn thi tốt nghiệp THPT thuộc tổ hợp xét tuyển (chiếm 40%) và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an được quy về thang điểm 30 (chiếm 60%) làm tròn đến hai chữ số thập phân, cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Sau khi nhận kết quả, thí sinh có 7 ngày để nộp đơn xin phúc khảo bài thi (nếu có). Trong ngày 20/8, trên cơ sở trao đổi dữ liệu của Bộ GD&ĐT, các học viện, trường công an nhân dân sẽ thông báo kết quả trúng tuyển của thí sinh.

Việc tiến hành thủ tục chiêu sinh, nhập học cho thí sinh trúng tuyển sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 23/9 đến ngày 27/9.

Theo báo cáo của Bộ Công an, kỳ thi đánh giá năm 2024 diễn ra đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 99%. Tại tất cả hội đồng thi, điểm thi trên toàn quốc, chỉ 2 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi.

Sáng nay, thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo, đã trực tiếp đến nắm tình hình, động viên công tác triển khai tổ chức kỳ thi tại một số hội đồng thi.

Quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ thi, các hội đồng thi đã huy động 2.910 đồng chí là cán bộ, giáo viên và học viên thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi theo phân công; không có cán bộ vi phạm quy chế bị xử lý.

Các hội đồng thi đã chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện đảm bảo, địa điểm thi, phòng thi tại các điểm thi theo kế hoạch đề ra, khu vực thi đảm bảo ngăn cách với các khu vực xung quanh, có biển báo, giăng dây, bố trí cán bộ bảo vệ trong suốt thời gian thi.

Để chống gian lận, các điểm thi bố trí khu vực gửi đồ cho thí sinh, cách xa hơn 25m so với khu vực thi - khoảng cách an toàn nhằm đảm bảo ngăn chặn việc sử dụng các thiết bị thu, phát sóng công nghệ cao.

Hội đồng thi các học viện, trường công an nhân dân cũng đã chủ động triển khai công tác hỗ trợ thí sinh và thân nhân trong thời gian tổ chức kỳ thi, triển khai chương trình "Tiếp sức mùa thi" với nhiều hoạt động.

Một số hình ảnh tại các điểm thi. Ảnh: Bộ Công an.

Công tác phối hợp của các đơn vị PA03, PA06 và công an địa phương nơi các học viện, trường công an nhân dân đóng quân và đặt địa điểm thi được tiến hành thuận lợi, đảm bảo thực hiện kế hoạch an ninh, an toàn công tác đề thi và công tác tổ chức thi.

Năm nay, 8 trường công an tuyển 2.150 sinh viên, tăng nhẹ so với 2.000 chỉ tiêu của năm 2023. Về chỉ tiêu, Học viện Cảnh sát nhân dân tuyển nhiều nhất (530 học viên), kế đến là Học viện An ninh nhân dân (510 học viên). Học viện Quốc tế tuyển ít nhất, chỉ 50 học viên.

Ngoài xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với bài thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an, thí sinh có thể xét tuyển sớm theo phương thức tuyển thằng hoặc xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Hiện, Bộ Công an đã công bố 127 thí sinh trúng tuyển sớm vào 8 trường công an theo 2 phương thức này.