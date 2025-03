Bộ Chính trị: Tạm dừng bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cấp tỉnh, huyện, xã

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận 128 về chủ trương tạm dừng tuyển dụng, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ...

Kết luận của Bộ Chính trị nêu rõ kể từ ngày 7/3 cho tới khi hoàn thành việc sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, thực hiện sắp xếp tinh gọn các cơ quan MTTQ, tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cần thống nhất một số chủ trương.

Bộ Chính trị chỉ đạo tạm dừng tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ làm lãnh đạo, quản lý ở cấp tỉnh, huyện, xã... từ ngày 7/3. Ảnh minh họa.

Theo đó, đối với MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương tạm dừng tuyển dụng, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức vụ lãnh đạo quản lý ở các tổ chức này và các cơ quan đơn vị trực thuộc.

Đối với cấp tỉnh, tạm dừng việc tuyển dụng, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cho chủ trương kiện toàn chức danh Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố; kiện toàn bổ sung cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 và lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị, xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Đối với cấp huyện, cấp xã, tạm dừng việc tuyển dụng, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm giới thiệu ứng cử các chức vụ lãnh đạo quản lý và kiện toàn bổ sung cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư cấp huyện, cấp xã.

Trường hợp đặc biệt thật sự cần thiết phải kiện toàn bổ sung đối với một số chức danh sẽ được thực hiện theo quy định.

Cụ thể, chức danh Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, kiện toàn bổ sung ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, lãnh đạo MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị, hội quần chúng do Đảng Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương thì cấp ủy, tổ chức đảng báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét từng trường hợp để cho chủ trương thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung nhân sự.

Chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện thì ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh báo cáo xin ý kiến Ban Tổ chức Trung ương trước khi thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung nhân sự theo quy định.

Chức danh Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã thì giao Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh xem xét cân nhắc kỹ lưỡng, thận trọng, toàn diện trước khi quyết định và chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị về quyết định của mình.

Việc kiện toàn bổ sung các chức danh lãnh đạo quản lý theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định. Đối với các trường hợp khác đã thực hiện quy trình nhân sự và gửi văn bản đến cơ quan có thẩm quyền của Trung ương là Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 7/3 thì được xem xét theo quy định.

Kết luận 128 của Bộ Chính trị cũng nêu rõ đối với các chức danh lãnh đạo, chỉ huy quân đội, công an, TAND, VKSND ở địa phương do các Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy TAND tối cao, Đảng ủy VKSND tối cao căn cứ chủ trương của Bộ Chính trị để lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện, bảo đảm thống nhất, phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn của đơn vị.