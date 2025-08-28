Bộ Chính trị cho ý kiến về chuẩn bị ĐH Đảng bộ tỉnh Cao Bằng và TP Huế

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị tỉnh Cao Bằng và thành phố Huế tiếp tục tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành và các Ủy viên Bộ Chính trị để hoàn thiện các văn kiện và nhân sự trình Đại hội.

Ngày 28/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng và Ban Thường vụ Thành ủy Huế để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu của 2 Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự buổi làm việc có các ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN.

Tại buổi làm việc, các đại diện Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng và Thành ủy Huế đã trình bày tóm tắt dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Các đại biểu đã cho ý kiến, tập trung nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua, đề nghị cần làm rõ hơn các giải pháp cụ thể để giải quyết những hạn chế, khuyết điểm của tỉnh Cao Bằng và thành phố Huế; đồng thời gợi mở, định hướng về nhiệm vụ, giải pháp, kinh nghiệm, cách làm mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao những kết quả quan trọng mà địa phương đã đạt được, cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện; Tỉnh ủy Cao Bằng và Thành ủy Huế đã triển khai thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW, đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong 5 năm qua, thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN.

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2025-2030 thể hiện quyết tâm chính trị, tầm nhìn phát triển, xác định nhiệm vụ trọng tâm và đột phá, đã quán triệt và cụ thể hóa những chủ trương, định hướng lớn trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và các văn bản của Trung ương, Bộ Chính trị ban hành gần đây.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai địa phương tiếp tục tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành và các Ủy viên Bộ Chính trị để hoàn thiện các văn kiện và nhân sự trình Đại hội bảo đảm đáp ứng được tầm nhìn và định hướng phát triển trong bối cảnh tình hình mới, trong không gian phát triển mới với những tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương.

Tỉnh Cao Bằng cần khai thác tốt tiềm năng, lợi thế du lịch về nguồn của tỉnh, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tuyến vành đai biên giới, phát triển kinh tế biên mậu gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn biên giới hòa bình, hữu nghị; phát triển kinh tế rừng; chăm lo và nâng cao đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, khó khăn.

Tỉnh Cao Bằng đẩy mạnh đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, kết nối liên vùng, tập trung hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh và Bắc Kạn-Cao Bằng; các tuyến kết nối cao tốc với các cửa khẩu quốc tế, song phương, các khu di tích quốc gia đặc biệt Pắc Pó, khu cảnh quan thác Bản Giốc...

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Huế. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN.

Đối với thành phố Huế cần tận dụng lợi thế riêng, xây dựng thương hiệu Huế-thành phố văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc sắc song song với việc bảo tồn, gìn giữ tối đa các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; chú trọng phát triển kinh tế biển; xác định các lĩnh vực đột phá và mở rộng các dịch vụ có giá trị gia tăng cao để tăng ngân sách cho tỉnh; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội và đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ, mở ra không gian phát triển mới; xứng tầm đô thị trực thuộc Trung ương.

Hai địa phương tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn; nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực quản trị của chính quyền địa phương hai cấp, nhất là cấp cơ sở; chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với phương châm gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân; củng cố và tăng cường lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng và hệ thống chính trị.

Bộ Chính trị đánh giá dự thảo văn kiện và Đề án nhân sự cơ bản đủ điều kiện để trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Đảng bộ tỉnh Cao Bằng và Đảng bộ thành phố Huế xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để trình Đại hội theo hướng rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, có thể tổ chức thực hiện ngay sau Đại hội.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Đảng bộ tỉnh Cao Bằng và Đảng bộ thành phố Huế đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, tạo khí thế phấn khởi và đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng Đại hội, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội; giao Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp đề xuất thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.