Bộ ảnh hiếm lần đầu được công bố

Những năm 1960 đánh dấu thời kỳ du khách Anh đi du lịch nước ngoài tăng vọt. Số lượng khách du lịch Anh hàng năm tăng gấp đôi lên 5 triệu, biến các hãng kinh doanh kỳ nghỉ trọn gói thành cỗ máy "hái ra tiền". Những bức ảnh màu hoài cổ này tái hiện lại thời hoàng kim đó. Bộ ảnh mang tên The Package Holiday 1968-1985, do Jake Clark biên soạn với cha là nhiếp ảnh gia Trevor Clark, do Hoxton Mini Press ​xuất bản.