BNG lên tiếng việc Vatican cử đại diện thường trú đầu tiên ở Việt Nam

Ông Nguyễn Phú Trọng là Ủy viên Trung ương 7 khóa VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị 6 khóa VIII, IX, X, XI, XII, XIII; tham gia Thường trực Bộ Chính trị (8/1999-4/2001); đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII, XIV. Tháng 1/2011 đến nay, ông được bầu làm Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XI, XII, XIII, Bí thư Quân ủy Trung ương, Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Chủ tịch Quốc hội khóa XI (từ 6/2006), XII. Chủ tịch nước (10/2018 - 4/2021).

Chủ tịch nước Trần Đại Quang sinh năm 1956, quê ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình; là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII. Ông từng giữ các chức Thứ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Công an. Từ tháng 4/2016, ông là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên; Trưởng ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời lúc 10h05 ngày 21/9/2018.