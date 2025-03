Điều động, bổ nhiệm 12 cán bộ Quân khu 1

Dự, trao quyết định có Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng La Công Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu.

Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Nông Tiến Dũng - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng, được điều động giữ chức Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1; Đại tá Phương Nam Ký - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng; Đại tá Dương Văn Toàn - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng giữ chức Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng.

Đại tá Nguyễn Công Khuê - Chính ủy Sư đoàn 3 giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn.

Đại tá Hứa Chiến Thắng - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn giữ chức Chính ủy Sư đoàn 3.

Thượng tá Chu Thế Trung - Phó trưởng phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu Quân khu 1 giữ chức Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 3. Đại tá Lương Quang Tường - Trưởng phòng Đào tạo Trường Quân sự Quân khu 1 giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu.

3 đồng chí nhận quyết định của Bộ Quốc phòng bổ nhiệm lại chức vụ, gồm: Thiếu tướng Hoàng Văn Năm - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1; Đại tá Lương Đình Nhạc - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn; Đại tá Trần Văn Ngân - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 3.

Hai đồng chí nhận quyết định của Quân khu 1 về việc điều động, bổ nhiệm, gồm: Trung tá Phạm Ngọc Điệp - Chủ nhiệm Chính trị Xưởng X79, Cục Hậu cần - Kỹ thuật giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề số 1 - Bộ Quốc phòng; Thiếu tá Nguyễn Hữu Tiệp - Trợ lý, Phòng Tài chính Quân khu giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề số 1 - Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng La Công Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, chúc mừng các đồng chí cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Lãnh đạo Quân khu mong muốn trên cương vị mới, các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng học hỏi, nhanh chóng hòa nhập với công việc, chức trách, nhiệm vụ mới, cùng tập thể cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị xây dựng mối đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

