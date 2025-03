50 năm Giải phóng miền Nam: Nghiên cứu bổ sung lực lượng diễu binh

Chiều 13/3, Tiểu ban Diễu binh, diễu hành tổ chức hợp luyện các lực lượng quân đội, dân quân tự vệ tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) tại 4 cụm.

Dự và kiểm tra hợp luyện có Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Diễu binh, diễu hành; Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Chương trình hợp luyện lần này gồm hai nội dung: biểu diễn múa súng của Đoàn Nghi lễ quân đội trước lễ chính thức và thực hiện chương trình diễu binh, diễu hành với hai phần: phần một là những nội dung thuộc nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước do Bộ Quốc phòng đảm nhiệm, hợp luyện chung 4 cụm; phần hai là diễu binh, diễu hành, lần lượt hợp luyện từng cụm.

Kiểm tra và theo dõi hợp luyện tại các cụm, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa biểu dương các cơ quan, đơn vị đã tập trung đầu tư cho các lực lượng tham gia. Các huấn luyện viên, giáo viên đã tích cực tổ chức, hướng dẫn và đặc biệt là cán bộ, chiến sỹ diễu binh, diễu hành trong các khối đã luyện tập có nhiều tiến bộ.

Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đề nghị cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất với Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của Bộ Quốc phòng tất cả cán bộ, chiến sỹ tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều được khen thưởng, được bảo lưu kết quả khen thưởng để xét thăng quân hàm.

Về các vấn đề như cách thức luyện tập tại các cụm, ý thức trách nhiệm, tổ chức quản lý..., Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đánh giá các đơn vị đã thực hiện tương đối tốt và đồng đều.

Bên cạnh đó, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam lưu ý một số nội dung, trong đó có việc các cơ quan, đơn vị cần chú trọng, quan tâm đầu tư, sát sao hơn đối với nhiệm vụ này.

Cụ thể, đại diện các cơ quan, đơn vị có khối luyện tập cần đến tận nơi để kiểm tra, đánh giá, thăm hỏi sức khỏe và động viên bộ đội. Các buổi luyện tập đều phải có cán bộ của Bộ Tư lệnh, quân binh chủng trực tiếp đi cùng với các khối của mình để kiểm tra.

Đối với 4 cụm, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đề nghị phải chấm điểm thi đua đối với các khối, có nhận xét hàng ngày, hai ngày tổ chức luyện tập tập trung một lần để đánh giá lại. Các khối đi phải chú ý thẳng cả hàng ngang, hàng dọc, hàng chéo; lưu ý các động tác như đánh tay, động tác chào... cần chuẩn mực, thống nhất.

“Tinh thần của các đồng chí nên được thể hiện ở sự cố gắng tập luyện, hiệp đồng cố gắng, quan trọng nhất là sự phối hợp trong hàng ngũ, tự nhắc nhở nhau để đi đều, đẹp; chú ý tinh thần đoàn kết, thi đua, khiêm tốn học hỏi giữa các đội. Các đồng chí đại diện cho một đơn vị, cá nhân mình nhưng gắn vào tập thể, tập thể nhưng gắn vào cá nhân, chúng ta phải đoàn kết hiệp đồng thật tốt," Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa nêu rõ.

Bên cạnh đó, Phó tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu Đoàn Nghi lễ quân đội phối hợp với Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch, điều động thêm nghệ sỹ, diễn viên từ các nhà hát, đoàn văn công của các quân khu... để bổ sung cho lực lượng xếp hình, xếp chữ của khối quân nhạc, đảm bảo độ đặc sắc, hoành tráng, nếu cần thiết quân số bổ sung có thể lên đến 200 người.

