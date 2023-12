BlackPink giúp local brand Việt 'lên hương' năm 2023

FANCì Club là thương hiệu Việt Nam được nhóm nhạc K-Pop BlackPink đặc biệt ưa chuộng. Khi biểu diễn trong concert Born Pink tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), Jisoo diện chiếc váy tua rua đính hoa 3D màu tím của nhãn hàng này. Trong khi đó, Lisa lại mặc set corset ánh vàng in dòng chữ Lalisa được thực hiện riêng. Không chỉ thế, trong MV You & Me, Jennie cũng gây chú ý khi mặc outfit màu đỏ nổi bật của FANCì Club. Bộ đồ thiết kế theo phong cách balletcore, phù hợp với xu hướng được Jennie nhiệt tình lăng xê trong năm nay.