Bình Phước xác minh, xử lý vụ tài xế xe tải bị chặn đánh

Hình ảnh trong đoạn clip ghi lại cảnh nam tài xế bị đánh đập khi đang chờ đèn đỏ trên đường ĐT 741, đoạn qua xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài (Bình Phước). Ảnh: TTXVN. Ngày 16/12, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài điều tra, làm rõ vụ việc trong clip ghi lại cảnh nam tài xế xe tải bị đánh bất ngờ khi đang lưu thông trên đường, xảy ra chiều 15/12. Theo clip ghi lại, khoảng hơn 16h ngày 15/12, chiếc xe tải (chưa rõ biển số) trên lưu thông trên đường ĐT 741, đoạn qua xã Tiến Hưng (thành phố Đồng Xoài). Khi xe vừa dừng đèn đỏ thì bất ngờ một người đàn ông đi trên xe bán tải 61C-403.85 bước xuống, rồi lao lên cabin xe tải đấm đá túi bụi nam tài xế. ADVERTISEMENT Người phụ nữ đang ôm cháu nhỏ trên xe tải can ngăn nhưng người đàn ông vẫn liên tục chửi bới và đánh nam tài xế. Nam tài xế xe tải là Nguyễn Văn C (ngụ tại huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết anh nhận chở hàng cho người phụ nữ (ngồi ghế phụ) từ thành phố Dĩ An (Bình Dương) đi thành phố Đồng Xoài. Khi đang lưu thông trên đường ĐT 741 thì anh C thấy chiếc xe bán tải chạy phía trước có dấu hiệu loạng choạng nên đã lách ra chạy sang làn khác. Chạy được một đoạn, khi anh đang dừng đèn đỏ thì xe bán tải tiến lên. Người đàn ông trên xe bán tải xuống xe nói "mày ép xe tao hả, mày muốn đánh nhau không," rồi mở cửa cabin xe tải, lao lên đánh anh C tới tấp. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

