Tìm ra thủ phạm làm nước suối đỏ như máu ở Bình Phước

Ngày 6/12, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cho biết, sau thời gian vào cuộc kiểm tra, cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân khiến nước tại con suối trên địa bàn phường Minh Long (thị xã Chơn Thành) chuyển màu đỏ như máu.

Cụ thể, Công ty Cổ phần giấy Khôi Nguyên nằm trong khu công nghiệp Minh Hưng 3, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành trong quá trình vận chuyển đã để rò rỉ chất nhuộm màu đỏ.

Chất nhuộm màu đỏ sau đó được công nhân trong công ty dùng nước rửa. Nước đẩy chất nhuộm chảy ra hệ thống cống thoát nước mưa và xuống suối kể trên tạo ra dòng nước suối có màu đỏ. Tuy nhiên, nước suối xuất hiện màu đỏ chỉ trong thời gian ngắn vào buổi sáng, đến chiều thì trở lại bình thường, do đó khi cơ quan chức năng tới kiểm tra không còn thấy nước suối màu đỏ, chỉ nghe kể lại từ người dân.

Về chất nhuộm màu xả ra suối, cơ quan chức năng đánh giá không chứa các thành phần độc hại. Dù vậy, ngành chức năng sẽ xem xét xử lý đối với hành vi xả chất thải kể trên.

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, trưa 3/12, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh nước tại một con suối chuyển sang màu đỏ như máu. Đoạn clip đã thu hút sự quan tâm của người dùng mạng. Nhiều ý kiến bình luận nghi ngờ về việc công ty xả thải chất nhuộm màu. Vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày và được người dân địa phương quay lại ở con suối trên địa bàn phường Minh Long (thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).

Người dân địa phương cho hay, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy màu nước suối kỳ lạ như thế. Tại khu vực quanh suối có nhiều nhà dân sinh sống.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng của địa phương đã đến hiện trường kiểm tra, công an cũng có mặt lấy lời khai nhân chứng vụ việc.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.