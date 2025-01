Cháy lớn thiêu rụi cả dãy nhà xưởng ở Hà Nội

Khoảng 21h ngày 9/1, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại dãy nhà xưởng, kho trong ngõ 136 Hồ Tùng Mậu (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Ngọn lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan sang 5 lán tạm có diện tích khoảng 300 m2.

Nhận tin báo cháy Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Bắc Từ Liêm triển khai 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy đến hiện trường.

Công tác cứu hộ được triển khai. Ảnh: Đình Hiếu.

Do lửa lan rộng, 3 xe chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy; 2 xe của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Nam Từ Liêm; 2 xe của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Thanh Xuân và 2 xe của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH KV2, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP đã đến hiện trường chi viện, hỗ trợ cứu hỏa.

Xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường. Ảnh: Vũ Điệp.

Đến khoảng 21h, đám cháy cơ bản được dập tắt. Theo lực lượng công an cơ sở, 5 lán tạm này được người dân trưng dụng làm kho chứa hàng. Bước đầu xác định đám cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phun nước giảm nhiệt. Ảnh: Đình Hiếu.

Hiện các lực lượng tham gia chữa cháy tiếp tục phun nước giảm nhiệt, dập tàn, ngăn chặn đám cháy bùng phát trở lại. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được đang điều tra, làm rõ.