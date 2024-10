Bình Dương phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công trên 95%

Sáng 22/10, ông Võ Anh Tuấn, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Dương đã điều hành buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Bình Dương trong 9 tháng năm 2024.

Trong cuộc họp, nhiều đại diện từ các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh Bình Dương đã tham dự và đặt nhiều câu hỏi xoay quanh các vấn đề phát triển kinh tế, an sinh xã hội, cũng như an ninh trật tự tại Bình Dương. Những vấn đề báo chí quan tâm được nêu ra từ góc độ phát triển bền vững của nền kinh tế, đảm bảo đời sống cho người dân, và duy trì an ninh ổn định.

Trước những thắc mắc này, đại diện các sở, ngành và địa phương của tỉnh Bình Dương đã cung cấp thông tin chi tiết và thẳng thắn trả lời mọi vấn đề được đặt ra, giúp báo chí nắm bắt đầy đủ tình hình của tỉnh trong 9 tháng qua.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Nhiều tín hiệu tích cực

Trong 9 tháng đầu năm 2024, tỉnh Bình Dương tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định và ghi nhận nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Một trong những thành tựu đáng chú ý là tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh đã tăng trưởng 7,05% so với cùng kỳ năm 2023, thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế.

Đặc biệt, các ngành công nghiệp chủ lực của Bình Dương đã có dấu hiệu phục hồi tích cực, cùng với đó là sự tăng trưởng khá của hoạt động xuất nhập khẩu. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong 9 tháng qua đã đạt 26 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,4% so với năm ngoái. Kim ngạch nhập khẩu cũng tăng đáng kể, đạt 18,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,5%.

Với mức tăng trưởng này, thặng dư thương mại của tỉnh đạt 7,6 tỷ đô la Mỹ, là một điểm sáng quan trọng trong bức tranh kinh tế chung của địa phương.

Trong lĩnh vực thu ngân sách, Bình Dương đã thu được 51.000 tỷ đồng , đạt 71% so với dự toán. Đây là một thành tựu không nhỏ trong bối cảnh nhiều địa phương đang gặp khó khăn về thu chi ngân sách. Về mặt đầu tư công, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đến ngày 21-10 đạt 6.803 tỷ đồng , tương đương với 44,5% kế hoạch mà Thủ tướng Chính phủ đã giao cho tỉnh.

Mặc dù còn nhiều việc cần phải làm để đạt được các mục tiêu đặt ra cho năm 2024, con số này đã cho thấy tỉnh đang từng bước nỗ lực hoàn thành các mục tiêu quan trọng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội của tỉnh ước đạt 111.000 tỷ đồng , tăng 7,6%, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ đến các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội.

Ngoài ra, Bình Dương cũng tiếp tục thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư trong và ngoài nước. Trong 9 tháng qua, tỉnh đã thu hút được 1 tỷ 560 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài, và 59.000 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh trong nước.

Phóng viên báo chí đặt câu hỏi về kinh tế - xã hội.

Đây là những con số thể hiện sức hấp dẫn của Bình Dương đối với các nhà đầu tư, không chỉ trong nước mà còn trên trường quốc tế. Trong đó, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 30 dự án với tổng vốn đầu tư lên đến 96.000 tỷ đồng , một thành tích ấn tượng trong việc thu hút nguồn vốn để phát triển hạ tầng và các dự án kinh tế quan trọng.

Trong lĩnh vực giao thông, tỉnh Bình Dương cũng phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để nghiên cứu và triển khai các dự án giao thông kết nối, nhằm tăng cường liên kết vùng và tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa và di chuyển của người dân.

Đặc biệt, tỉnh đã khánh thành cầu Bạch Đằng 2 và tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng, mở ra cơ hội phát triển giao thông và kinh tế cho khu vực.

Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội cũng là một trong những trọng tâm được tỉnh Bình Dương đặc biệt quan tâm. Trong các dịp lễ, Tết, tỉnh đã triển khai chu đáo các chế độ, chính sách hỗ trợ cho người có công, đối tượng chính sách, người nghèo, và công nhân lao động. Những chương trình này không chỉ mang lại sự ấm áp, ổn định cho đời sống của người dân mà còn giúp củng cố niềm tin và sự gắn bó của họ với tỉnh.

Đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm

Ông Võ Anh Tuấn cũng nhấn mạnh rằng, trong những tháng cuối năm 2024, tỉnh Bình Dương sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng. Đầu tiên, Bình Dương sẽ hoàn thiện đề án di dời các doanh nghiệp nằm ngoài khu, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam vào các khu, cụm công nghiệp phía Bắc để đảm bảo sự phát triển đồng bộ và bền vững.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế.

Đại diện các sở, ngành trả lời câu hỏi từ báo chí.

Một trong những nhiệm vụ ưu tiên khác của Bình Dương là đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm. Tỉnh sẽ tập trung vào công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, và tái định cư để tạo điều kiện cho việc thực hiện các dự án lớn, đặc biệt là tiến độ thi công tuyến đường Vành đai 3 và Quốc lộ 13. Đây là những dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển giao thông và kết nối liên vùng của Bình Dương.

Cuối cùng, tỉnh cũng đặt mục tiêu phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt từ 95% trở lên, thể hiện quyết tâm cao trong việc hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phục hồi kinh tế của cả nước.