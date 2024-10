Bình Dương chuẩn bị tốt cho phát triển bền vững

Bình Dương triển khai các giải pháp đột phá nhằm đối phó với những thách thức của giai đoạn phát triển mới, bám sát theo Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2050.

Chú trọng đẩy mạnh công nghiệp

Bình Dương đã xác định rõ ràng rằng ngành công nghiệp sẽ là động lực tăng trưởng chủ yếu trong tương lai. Để thực hiện điều này, tỉnh đang tập trung hiện đại hóa các lĩnh vực công nghiệp hiện có, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong các ngành công nghiệp hỗ trợ, đồng thời phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ngoài ra, Bình Dương còn chú trọng xây dựng các mô hình công nghiệp sinh thái, áp dụng công nghệ tiên tiến để đảm bảo tính bền vững.

Trong khuôn khổ quy hoạch, Bình Dương dự kiến sử dụng khoảng 18.000 ha đất đô thị và dịch vụ, được phân bố dọc theo các tuyến giao thông quan trọng như đường Vành đai 3, Vành đai 4 của TP.Hồ Chí Minh, và cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành. Tỉnh cũng đang phát triển một vành đai công nghiệp thế hệ mới với diện tích khoảng 1.800 ha, trong đó bao gồm các khu công nghiệp như Lai Hưng, Vĩnh Lập Riverside và Bắc Tân Uyên.

Cầu Bạch Đằng 2 vừa được hoàn thành và đưa vào hoạt động, góp phần nâng cao khả năng kết nối giữa Bình Dương và khu vực Đông Nam Bộ.

Hiện tại, tỉnh cũng đã khởi công xây dựng hai khu công nghiệp mới, Cây Trường và Việt Nam - Singapore III, với tổng diện tích 1.700 ha, phục vụ cho các ngành công nghiệp tiên tiến như công nghệ vi mạch điện tử và chip bán dẫn. Ngoài ra, Bình Dương đã chuẩn bị quỹ đất 200 ha để thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung, tạo điều kiện cho sự phát triển của lĩnh vực này.

Ông Phạm Ngọc Thuận, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Becamex IDC, đã nhấn mạnh rằng KCN Cây Trường được xây dựng theo mô hình hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, kết hợp đổi mới sáng tạo và công nghệ cao, với hạ tầng giao thông hoàn chỉnh và hệ thống logistics hiện đại. Điều này sẽ cung cấp một môi trường làm việc và sinh sống lý tưởng cho chuyên gia và người lao động.

Bên cạnh đó, Ông Phạm Trọng Nhân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cũng cho biết rằng với hạ tầng giao thông phát triển và môi trường đầu tư thuận lợi, Quy hoạch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ tạo động lực mạnh mẽ để Bình Dương thu hút thêm đầu tư nước ngoài.

Tăng cường tối ưu hoá hạ tầng kết nối vùng

Bình Dương đang nỗ lực hết sức để thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án giao thông quan trọng. Những công trình như đường Vành đai 3, Vành đai 4 của TP.Hồ Chí Minh, cũng như mở rộng Quốc lộ 13 đang được triển khai tích cực. Gần đây, tỉnh đã khánh thành và đưa vào hoạt động đường Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng và cầu Bạch Đằng 2 để tăng cường kết nối với Đồng Nai, mở rộng không gian phát triển cho tỉnh.

Trong giai đoạn 2024-2030, Bình Dương sẽ tiếp tục đầu tư vào nhiều dự án cầu vượt và hầm chui tại các nút giao thông quan trọng. Dự án hầm chui Phước Kiến, với tổng mức đầu tư lên tới 1.050 tỷ đồng , sẽ góp phần giảm tải giao thông cho những tuyến đường trọng điểm như Quốc lộ 13 và Huỳnh Văn Cù.

Bên cạnh hệ thống đường bộ, Bình Dương cũng đang thực hiện quy hoạch cho các tuyến đường sắt, bao gồm tuyến Dĩ An - Bàu Bàng - Lộc Ninh kết nối sang Campuchia và tuyến Dĩ An - Biên Hòa - Vũng Tàu. Ga Sóng Thần - Dĩ An cũng đang được quy hoạch mở rộng từ 60 ha lên 200 ha, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và kết nối với các tỉnh miền Tây. Đồng thời, Bình Dương cũng đang xây dựng hệ thống giao thông công cộng liên kết với TP.Hồ Chí Minh, qua các tuyến metro và đường sắt đô thị.

Một dự án đáng chú ý khác là vòng xoay A1 tại Thành phố mới Bình Dương, với mức đầu tư 2.400 tỷ đồng . Dự án này sẽ bao gồm một nhà ga lớn thuộc tuyến Metro 1, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động di chuyển của người dân và doanh nghiệp, đồng thời tăng cường kết nối kinh tế giữa các địa phương trong vùng.

Những thách thức đang tồn tại

Dưới sự dẫn dắt của chính sách "trải chiếu hoa mời gọi nhà đầu tư", Bình Dương đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho nhiều tập đoàn lớn như Nike, Adidas, P&G và Unilever. Tính đến đầu tháng 10 năm 2024, tỉnh đã thu hút 4.345 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn lên tới 41,8 tỷ USD , đồng thời số lượng doanh nghiệp trong nước cũng gia tăng mạnh mẽ, với hơn 71.500 doanh nghiệp và tổng vốn đầu tư 783.000 tỷ đồng .

Bình Dương đang đẩy mạnh việc nâng cấp các ngành công nghiệp sẵn có, đồng thời đặc biệt chú trọng phát triển công nghiệp công nghệ cao... Trong ảnh: Khu công nghiệp Bàu Bàng.

Tuy nhiên, Bình Dương cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình phát triển. Một trong những thách thức lớn nhất là tình trạng quá tải giao thông. Lưu lượng phương tiện vận tải gia tăng đã dẫn đến tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng trên nhiều tuyến đường trọng điểm như Mỹ Phước - Tân Vạn, Quốc lộ 13 và Huỳnh Văn Cù, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Bên cạnh đó, Bình Dương cũng đang đứng trước nguy cơ rơi vào "bẫy thu nhập trung bình". Sự gia tăng dân số cơ học, cùng với áp lực từ sự phát triển kinh tế nhanh chóng, đã tạo ra nhiều vấn đề xã hội cần được giải quyết. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách trong việc cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ xã hội để đảm bảo sự phát triển bền vững cho tỉnh.

Với những nỗ lực hiện tại, Bình Dương không chỉ hướng tới việc thu hút thêm đầu tư mà còn phải cải thiện hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng dịch vụ và giải quyết các vấn đề xã hội. Nếu những thách thức này được khắc phục kịp thời, Bình Dương chắc chắn sẽ tiếp tục vươn mình và khẳng định vị thế của mình trong thị trường nền kinh tế Việt Nam.