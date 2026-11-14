Biên tập viên xuất bản Mỹ có lương gần 2 tỷ đồng/năm

Một khảo sát cho thấy lương bình quân ngành xuất bản Mỹ là 78.000 USD/năm, giảm 2,5% so với năm 2024. Trong đó, biên tập viên có mức lương 75.000 USD (khoảng 1,93 tỷ đồng).

Biên tập viên xuất bản Mỹ có thu nhập gần 2 tỷ đồng/năm. Ảnh: Pexels.

Theo Báo cáo tiền lương và việc làm 2026 do tạp chí Publishers Weekly công bố ngày 6/11, thu nhập của người lao động trong ngành xuất bản Mỹ có sự chênh lệch đáng kể giữa các vị trí, giới tính và số năm kinh nghiệm.

Khảo sát được thực hiện với 886 người làm việc trong ngành xuất bản. Mức lương trung bình của nhóm tham gia là 78.000 USD (khoảng 2 tỷ đồng ) mỗi năm, giảm 2.000 USD , tương đương 2,5%, so với mức 80.000 USD ghi nhận năm 2024.

80% người tham gia khảo sát cho biết họ được tăng lương trong năm 2025, với mức tăng trung bình 3%. Tuy nhiên, mức lương trung bình chung vẫn giảm.

Chênh lệch thu nhập giữa các nhóm lao động

Theo Publishers Weekly, mức lương trung bình của nam giới tham gia khảo sát là 89.000 USD mỗi năm, giảm so với 97.000 USD năm 2024. Trong khi đó, thu nhập trung bình của nữ giới tăng nhẹ từ 78.500 USD lên 79.000 USD .

Như vậy, nam giới vẫn có mức thu nhập trung bình cao hơn nữ giới khoảng 10.000 USD mỗi năm. Tuy nhiên, khoảng cách đã thu hẹp so với năm 2024, chủ yếu do thu nhập trung bình của nhóm nam giới giảm.

Đối với những người có kinh nghiệm làm việc từ sáu năm trở xuống, mức lương trung bình năm 2025 đạt 57.100 USD , tăng 1.100 USD so với năm 2024, tương đương khoảng 2%.

Nhóm quản lý có mức tăng thu nhập đáng kể hơn, khoảng 8% so với năm 2024. Ngược lại, tiền lương tại các bộ phận vận hành, biên tập, kinh doanh và tiếp thị hầu như không thay đổi so với năm trước.

Những số liệu này cho thấy mức tăng lương không đồng đều giữa các nhóm công việc. Trong khi nhân sự quản lý ghi nhận mức tăng tương đối lớn, thu nhập của nhiều vị trí chuyên môn gần như đi ngang. Đây cũng là một trong những vấn đề được người lao động quan tâm khi đánh giá cơ hội phát triển nghề nghiệp trong ngành xuất bản.

Bên cạnh tiền lương, khảo sát của Publishers Weekly còn xem xét mức độ hài lòng và kế hoạch nghề nghiệp của nhân viên ngành xuất bản. Kết quả cho thấy 60% người được hỏi rất hài lòng với công việc hiện tại. Có 68% dự kiến tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp đang công tác trong hai năm tới, dù giữ nguyên vị trí hay được thăng chức. Trong nhóm đang cân nhắc nghỉ việc hoặc rời bỏ ngành xuất bản, chỉ 29% cho biết họ hài lòng với công việc hiện tại.

Khảo sát cũng ghi nhận phụ nữ chiếm 80% số người trả lời. Trong nhóm lao động có kinh nghiệm từ sáu năm trở xuống, nam giới chiếm 16% và người phi nhị nguyên giới chiếm 8%, tổng cộng 24%, tăng so với mức 20% trong khảo sát năm trước.

77% có quan điểm tiêu cực về AI trong xuất bản

Ngoài vấn đề thu nhập, trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục là mối quan tâm lớn của nhân viên ngành xuất bản. Có 73% người tham gia cho biết doanh nghiệp của họ đã sử dụng AI dưới một hình thức nào đó, phổ biến nhất là nghiên cứu thị trường. Tuy nhiên, 77% có quan điểm tiêu cực về công nghệ này.

Mối lo ngại lớn nhất là nguy cơ người lao động tham gia xuất bản những cuốn sách có phần lớn nội dung do AI tạo ra mà không nhận biết đầy đủ. Một số nhân viên cho rằng việc ứng dụng AI đang trở thành yêu cầu bắt buộc tại doanh nghiệp, trong khi hiệu quả thực tế chưa rõ ràng. Ngược lại, những người ủng hộ cho rằng ngành xuất bản cần thích nghi với công nghệ để duy trì khả năng cạnh tranh.

Báo cáo cho thấy dù phần lớn người tham gia vẫn hài lòng với công việc, vấn đề thu nhập, cơ hội thăng tiến và tác động của AI đang tạo ra những thách thức đối với lực lượng lao động ngành xuất bản Mỹ.

Theo Cơ quan An sinh xã hội Mỹ (SSA) Social Security và Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), lương trung bình người lao động Mỹ năm 2025 là 69.862 USD /năm (khoảng 1,8 tỷ đồng ).