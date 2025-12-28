Biển báo giới hạn vận tốc điện tử đi vào hoạt động

Biển báo điện tử có thể tự động điều chỉnh giới hạn vận tốc tùy vào tình hình thời tiết và mật độ giao thông đường phố.

Giới hạn tốc độ trên các tuyến đường ở bang Texas (Mỹ) sắp trở nên thông minh hơn khi các quan chức bắt đầu triển khai rộng rãi hệ thống biển báo tốc độ thay đổi nhằm giúp các xa lộ an toàn và phản ứng nhanh nhạy hơn với điều kiện thực tế.

Sự chuyển dịch này là kết quả sau một vụ tai nạn thảm khốc vào năm 2021, làm dấy lên những câu hỏi cấp bách về việc liệu các biển báo tốc độ cố định có còn hiệu quả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hay các tình huống nguy hiểm khó lường khác hay không.

Mặc dù ý tưởng này không mới nhưng nó chỉ vừa được hợp pháp hóa tại Texas cách đây hai năm, sau khi các nhà lập pháp phê duyệt dự luật và thực hiện chương trình thử nghiệm để giờ đây các biển giới hạn tốc độ kỹ thuật số bắt đầu xuất hiện dày đặc hơn trên toàn bang.

Bước ngoặt thay đổi mọi thứ chính là vụ va chạm liên hoàn giữa 133 chiếc xe trên đường I-35W trong một cơn bão mùa đông dữ dội, khiến 6 người thiệt mạng.

Thời điểm đó, dù nhiệt độ đã xuống dưới mức đóng băng hơn 36 tiếng nhưng giới hạn tốc độ vẫn được niêm yết ở mức 120 km/h. Việc các tài xế không đủ thận trọng trong điều kiện đường xá tồi tệ đã dẫn đến thảm kịch, và đây cũng là động lực chính để Hạ nghị sĩ bang Terry Canales soạn thảo đạo luật cho phép điều chỉnh tốc độ linh hoạt vào năm 2023.

Vụ tai nạn thảm khốc năm 2023 đã khiến chính quyền bang Texas chuyển sang dùng biển báo giới hạn vận tốc điện tử. Ảnh: NTSB.

Ông Canales cho rằng nếu không thể thay đổi giới hạn tốc độ để phản ánh đúng điều kiện hiện tại thì sự an toàn của người dân sẽ luôn bị đe dọa, và việc chính quyền triển khai các biển báo thay đổi này chính là giải pháp để ngăn chặn những kịch bản tương tự trong tương lai.

Hiện tại, Bộ Giao thông Vận tải Texas (TxDOT) đã có quyền tạm thời cắt giảm giới hạn tốc độ thông qua biển điện tử khi các điều kiện như thời tiết xấu, ùn tắc giao thông hay công trường thi công đòi hỏi sự an toàn cao hơn. Tuy nhiên, mức giảm này sẽ được giới hạn tối đa ở mức 10 km/h, ví dụ một con đường đang cho chạy 112 km/h sẽ chỉ có thể giảm xuống còn 96 km/h chứ không hạ xuống mức quá chậm gây cản trở giao thông.

Các biển báo kỹ thuật số này sẽ ưu tiên xuất hiện trước trên các tuyến đường đã có sẵn Hệ thống Giao thông thông minh với camera và cảm biến giám sát, giúp cơ quan chức năng dễ dàng xác minh mối nguy hiểm và khôi phục tốc độ bình thường ngay khi tình hình cải thiện.