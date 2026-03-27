BIDV trao giải thưởng hơn 686 triệu đồng cho khách hàng gửi tiết kiệm

Ngày 24/3, BIDV đã tổ chức buổi lễ trao thưởng giải Đại Phát Lộc cho khách hàng may mắn tại BIDV chi nhánh Hà Tĩnh tham gia chương trình "Đón mùa lễ hội - Tiết kiệm bội quà".

Chương trình áp dụng với các khách hàng thực hiện giao dịch gửi tiền gửi tiết kiệm tại quầy và online kỳ hạn 6, 12, 13, 18, 24 tháng trả lãi đầu kỳ, định kỳ và cuối kỳ, số tiền tối thiểu 100 triệu đồng sẽ được nhận mã dự thưởng quay số may mắn.

Chương trình được chia làm 2 đợt dự thưởng. Trong đó, đợt 1 chương trình "Đón mùa lễ hội - Tiết kiệm bội quà" từ ngày 1/12/2025 đến 31/1/2026, và đợt 2 Chương trình "Gửi tiết kiệm - Rước mã lực, đón mã lộc" từ 1/2/2026 đến 31/3/2026.

Theo đó, BIDV cũng đã tiến hành mở thưởng đợt 1 chương trình "Đón mùa lễ hội - Tiết kiệm bội quà" và xác định được các khách hàng trúng thưởng gồm: 1 giải "Đại Phát Lộc" Sổ tiết kiệm 686.868.686 đồng và 2.025 giải "Phát lộc", mỗi giải trị giá 666.666 đồng.

Đặc biệt, giải thưởng có giá trị lớn nhất của đợt 1 là 1 sổ tiết kiệm trị giá 686.868.686 đồng đã thuộc về khách hàng Hoàng Thị Hoài, giao dịch tại BIDV chi nhánh Hà Tĩnh.

Đại diện BIDV trao giải Đại Phát Lộc cho khách hàng may mắn.

Chia sẻ tại buổi lễ trao giải ông Nguyễn Đình Thịnh - Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh chia sẻ: "Việc trao giải thưởng giá trị cao nhất đợt này tại Hà Tĩnh là minh chứng rõ nét cho sự minh bạch, uy tín và cam kết của BIDV trong việc tri ân khách hàng. Chúng tôi không chỉ mang đến những sản phẩm tài chính an toàn mà còn mong muốn lan tỏa niềm vui, sự thịnh vượng đến từng cá nhân đã tin tưởng đồng hành cùng ngân hàng".

Chị Hoàng Thị Hoài chia sẻ sau khi nhận giải thưởng đặc biệt.

Cầm trên tay tấm sổ tiết kiệm giá trị lớn, chị Hoàng Thị Hoài không giấu nổi sự xúc động: "Tôi là khách hàng thân thiết của BIDV từ nhiều năm nay vì sự an tâm và dịch vụ chuyên nghiệp. Khi nhận được thông báo trúng giải Đại Phát Lộc, tôi và gia đình thực sự bất ngờ và hạnh phúc. Đây là một khoản tích lũy tuyệt vời cho tương lai của gia đình tôi".

Cũng thông qua chương trình khuyến mại "Đón mùa lễ hội - Tiết kiệm bội quà" và việc trao giải cho các khách hàng may mắn, BIDV một lần nữa khẳng định luôn phát huy, nỗ lực không những trong công tác cung các cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà còn thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi để tri ân sự gắn bó, đồng hành của khách hàng với BIDV.

Trong những năm qua, BIDV tiếp tục duy trì vị thế là ngân hàng bán lẻ dẫn đầu về thị phần tiền gửi, cho vay và quy mô nền khách hàng. Với những thành tựu đó, tại lễ trao giải Dịch vụ tài chính bán lẻ xuất sắc năm 2026 do tạp chí The Asian Banker tổ chức ngày 12/3/2026, BIDV đã vinh dự lần thứ 11 nhận giải thưởng "Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam" và giải thưởng Sản phẩm tiền gửi tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương, qua đó khẳng định vị thế vững chắc của một định chế tài chính hàng đầu Việt Nam.