Bích Phương thất bại

Tập đầu của Em xinh "say hi" lên sóng với thời lượng lên tới 4 tiếng 25 phút. Bích Phương làm đội trưởng của liên quân 1 nhưng để thua trước đội Tiên Tiên.

“Chào mừng các bạn đến với chương trình thực tế được mong chờ nhất năm nay”, là lời giới thiệu của MC Trấn Thành ngay tập đầu Em xinh “say hi”. Điều đó cho thấy MC này tự tin thế nào vào sức nóng của chương trình.

Em xinh “say hi” mở màn với tập đầu tiên có thời lượng lên tới 4 tiếng 25 phút. Em xinh “say hi” tưởng chừng khó vượt qua cái bóng quá lớn của phiên bản nam từng gây sốt suốt mùa hè 2024. Nhưng theo phản ứng từ cộng đồng mạng, tập đầu Em xinh “say hi” đang nhận những phản hồi tích cực.

Tập đầu của Em xinh “say hi” dành phần lớn thời lượng cho các phần giới thiệu, tương tác, vượt thử thách và chia đội giữa 30 em xinh. Chỉ 2 tiết mục âm nhạc của 2 liên quân được phát sóng trong tập này.

Có tấm gương từ Anh Tú Atus mùa trước, các em xinh đều rất tự tin, thậm chí là “gáy mạnh” và hơi ồn ào. Các trò chơi dành cho dàn em xinh được thay đổi hoàn toàn, tạo nên sự mới mẻ và khó đoán, hài hước.

Tuy nhiên, nhiều đoạn, ê-kíp sản xuất biên tập dài dòng, đặc biệt là phần thử thách của Miu Lê. Miu Lê gần như chiếm trọn spotlight bởi tính cách hoạt ngôn, hài hước, tưng tửng.

Đội Tiên Tiên đánh bại Bích Phương

Tương tự tập mở màn của Anh trai “say hi”, 30 nghệ sĩ của Em xinh “say hi” được chia thành 2 liên quân. Nhiệm vụ của họ là làm mới bài hát chủ đề The Real Aura. Liên quân 1 gồm các em xinh Bích Phương, Phương Ly, Bảo Anh, Quỳnh Anh Shyn… mang đến tiết mục Đã xinh lại còn thông minh theo phong cách cheerleader rực rỡ sắc màu.

Bài hát này phá bỏ hoàn toàn phong cách của bản gốc, mang tới màu sắc mới trẻ trung, đáng yêu và ngọt ngào hơn. Trong đó, đoạn điệp khúc "Em xinh xập xình sập sàn" được viết lại với phong cách funky pop độc đáo, giai điệu bắt tai.

Liên quân 1 chọn phong cách năng động, dễ thương cho phần trình diễn đầu tiên. Ảnh: NSX.

15 em xinh của liên quân 1 xuất hiện trong những bộ trang phục đầy màu sắc, từ đồ thể thao năng động, crop top đến set đồ nữ tính với chất liệu lông vũ, sequin lấp lánh trên sân khấu tông tím, hồng rực rỡ.

Ngược lại, liên quân 2 của Tiên Tiên, Phương Mỹ Chi, Pháo… chọn phong cách tương lai lạnh lùng, cá tính với ca khúc AAA. Các em xinh diện đồ theo phong cách girl boss, sử dụng vũ đạo gồm quạt và ghế, tạo điểm nhấn với ánh sáng neon, không gian futuristic.

Với phần âm nhạc điện tử, đặc biệt là beat drop mạnh mẽ, sôi nổi ở cuối bài hát, AAA của liên quân 2 có lợi thế khuấy động sân khấu. Bởi vậy, tiết mục này đã giúp liên quân 2 giành chiến thắng với điểm số 284/300 phiếu. Trong khi đó, liên quân 1 thua cuộc với số phiếu là 247. Chênh lệch 37 phiếu giúp liên quân 2 giành chiến thắng đầu tiên tại Em xinh “say hi”.

Liên quân 2 giành chiến thắng trong thử thách đầu tiên. Ảnh: NSX.

Hài hước, mới mẻ nhưng dài dòng

Chương trình khởi động bằng cơ chế "Chi tiêu sinh tồn". Mỗi em xinh nhận 100 điểm để lựa chọn giữa hai phòng: phòng động, nơi diễn ra các thử thách thể lực, hoặc phòng tĩnh, nơi có dịch vụ giải trí, thư giãn – đặc biệt là màn "phục vụ" từ diễn viên Quốc Anh và Đình Mạnh. Những thử thách kể trên sẽ quyết định điểm số của các em xinh ở vòng tiếp theo.

Cơ chế "Chi tiêu sinh tồn" trở nên gay cấn khi các em xinh phải đối mặt với loạt tình huống bất ngờ. Tiếng chuông điện thoại đầu tiên reo, Miu Lê tự nguyện nghe máy. Cô được giao nhiệm vụ nhớ tên thật của 10/30 em xinh để giành vị trí đội trưởng.

Tuy nhiên, từ cuộc gọi thứ hai, quy tắc thay đổi - bất kỳ ai nghe máy sẽ bị trừ 50 điểm. Nếu 5 lần chuông reo liên tiếp mà không ai bắt máy, toàn bộ em xinh sẽ bị trừ 10 điểm mỗi lần, cho đến khi hết điểm. Tình huống trở nên căng thẳng khi nhiều em xinh muốn xuống nhận cuộc điện thoại nhưng điểm số không cho phép.

Tiếp đó, 30 em xinh trải qua trò chơi hoán đổi vị trí và xoạc chân để tìm ra thành viên của 6 đội và bài hát được chọn ở phần thi đấu nhóm.

Sau loạt thử thách hài hước, kết quả chia nhóm và chọn bài hát như sau: Nhóm Mặt trắng ôm mặt trời gồm Châu Bùi, 52Hz, Ánh Sáng AZA, LyHan, Yeolan nhận ca khúc RUN. Nhóm Kim cương có Bích Phương, Phương Mỹ Chi, Tiên Tiên, Lamoon, Bảo Anh trình diễn Cầm kỳ thi họa.

Chương trình sáng tạo nhiều thử thách, trò chơi mới, tạo không khí vui nhộn. Ảnh: NSX.

Đôi mắt gồm MAIQUIIN, Muộii, Đào Tử A1J, Saabirose, Ngô Lan Hương thể hiện EASIER. Đôi cánh với đội hình Quỳnh Anh Shyn, Vũ Thảo My, Miu Lê, Orange, Mỹ Mỹ hát Đồng Dao Beauty. Vô cực với Pháo Northside, Phương Ly, Hoàng Duyên, Chi Xê trình diễn Em xinh em bling. Cuối cùng, nhóm Tấm Khiên có LyLy, Han Sara, Liu Grace, Lâm Bảo Ngọc, DANMY thể hiện Từng.

Phần biên tập còn dài dòng nhưng nhìn chung, Em xinh "say hi" đang thỏa mãn được tính giải trí về mặt âm nhạc lẫn các thử thách, trò chơi chương trình đặt ra. Tương tác giữa 30 em xinh cũng tự nhiên, hài hước mà trong đó rất nhiều ca sĩ như Bích Phương, Phương Mỹ Chi, Orange, Miu Lê nổi bật hơn nhờ sự hài hước.

Tuy nhiên, hiệu ứng của tập đầu tiên trên mạng xã hội đang khá ảm đạm. Không có nhiều fanpage chia sẻ về tập đầu tiên của Em xinh "say hi" khiến độ viral, thảo luận của chương trình thấp hơn so với Anh trai "say hi".

Trong khi đó, về lượt xem, chương trình vẫn đạt thành tích khả quan với con số hơn 1 triệu view sau 14 giờ đăng tải.