Jack vùng vẫy trong khủng hoảng

Theo chuyên gia truyền thông, Jack có thắng kiện trong vụ việc với Thiên An cũng khó vực dậy hình ảnh nghệ sĩ sau loạt ồn ào thời gian qua.

Sau khoảng 4 năm, sự việc giữa Jack và Thiên An một lần nữa gây xôn xao dư luận. Ồn ào kéo dài dai dẳng suốt nhiều năm qua, ảnh hưởng tới tất cả người trong cuộc. Gần đây nhất, cả hai bên đều đưa ra những tuyên bố, hành động pháp lý để bảo vệ quyền lợi của bản thân. Động thái của cả 2 khiến dư luận tiếp tục quan tâm và theo dõi diễn biến của vụ việc.

Khủng hoảng của Jack

Sự việc giữa Jack và Thiên An bắt đầu từ năm 2021. Thời điểm đó, Thiên An chia sẻ việc có con gái. Tuy nhiên, cô và người cũ chia tay chỉ 20 ngày sau khi sinh con do bất đồng quan điểm sống.

Không sau đó, trước những đồn đoán và sức ép dư luận, Jack lên tiếng thừa nhận có con chung với Thiên An. Hai người đường ai nấy đi vì không còn tình cảm chung nhưng Jack vẫn mong được thực hiện nghĩa vụ làm cha với con gái.

Sau đó, sự việc có thêm một vài diễn biến liên quan đến vấn đề tiền chu cấp hàng tháng của Jack cho bé. Tháng 1, Thiên An tiếp tục có bài viết dài tiết lộ cô từng bị người cũ ép phá thai, gây xôn xao dư luận.

Jack đang cùng lúc đương đầu với 2 tranh cãi liên quan đến Thiên An và vụ bán lightstick. Ảnh: FBNV.

Ngày 26/5, Jack thông báo đã nộp đơn kiện Thiên An lên TAND TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Phía nam ca sĩ nộp đơn tố cáo Trần Nguyễn Thiên An đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý về hành vi đăng tải bài viết trên trang cá nhân Facebook vào 19/1 và 20/1 đồng thời yêu cầu xác định quan hệ cha con với bé Yên Đan. Trong bài đăng, đại diện của Jack cũng cho biết Thiên An ngăn cản anh gặp mặt con gái và thực hiện quyền làm cha từ khi bé sinh ra.

Ngược lại, phía Thiên An phản hồi cô từng đề nghị Jack nhận con và thực hiện giám định ADN, nhưng anh từ chối.

Thiên An xác nhận thời gian đầu, Jack hỗ trợ một số khoản chi tài chính. Nhưng khoản hỗ trợ không đều đặn. Các khoản tiền hỗ trợ cũng không cố định và đã cắt đứt hoàn toàn. Lần cuối cùng Thiên An nhận được hỗ trợ là khoảng giữa năm 2022.

Cùng thời điểm vụ việc với Thiên An gây ồn ào, công ty của Jack vướng tranh cãi mở bán lightstick từ cuối năm 2024 nhưng đến nay vẫn chưa giao đồ cho khách hàng. Cụ thể, Chuyển động 24h đề cập công ty của Jack - J97 thu về 3,6 tỷ đồng từ việc bán 3.600 chiếc lightstick nhưng sau gần 1 năm, người mua vẫn chưa nhận được hàng.

Tới tối 30/5, đại diện của Jack lên tiếng giải thích lý do lightstick chưa thể đến tay khán giả đặt mua sau thời gian dài là vì đang được sản xuất tại nước ngoài. Phía Jack - J97 khẳng định không hề lừa dối khán giả.

Trong những năm qua, Jack đã trải qua khá nhiều tranh cãi và sóng gió. Liên tiếp các sự việc xảy ra khiến Jack từ một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất Vpop với loạt hit Sóng gió, Hồng nhan, Bạc phận… đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vẫn có lượng fan đông đảo nhưng anti-fan của Jack cũng không hề nhỏ. Tên tuổi lẫn hình ảnh của anh liên tục xuất hiện trong các bài viết có nội dung không tích cực, dù đôi khi các bài đăng đó không hề liên quan đến Jack.

Thậm chí, Thiên lý ơi của Jack có thành tích tốt nhưng vẫn bị loại khỏi đề cử Làn sóng xanh bởi BTC “không đưa vào đề cử nghệ sĩ có lùm xùm”.

Trong khoảng 4 tháng đầu năm, Jack gần như ở ẩn, không có hoạt động mới. Hồi đầu năm, một công ty thông báo tổ chức concert của Jack trong năm 2025 và dự kiến có khoảng 40.000 khán giả. Thông tin này lập tức vấp phải sự chỉ trích của công chúng.

Chỉ sau ít ngày, một số link bài liên quan đến concert của Jack đã biến mất. Khi truy cập vào đường link, kết quả trả về là bài viết không còn tồn tại. Ngay cả bài viết về Jack trên fanpage chính thức của tập đoàn truyền thông kể trên cũng không còn.

Từ đầu tháng 5, Jack bắt đầu đi diễn trở lại. Anh tham gia một sự kiện âm nhạc ở Bắc Ninh. Cũng thời điểm đó, Jack tung ra track nhạc mang tên Ngoại lệ. Sản phẩm đạt 4,4 triệu lượt xem tính tới trưa 31/5. Con số này vẫn cao so với mặt bằng chung thị trường âm nhạc. Nhưng Ngoại lệ chưa có được độ viral như Thiên lý ơi, Sóng gió… từng làm được.

"Cuộc chiến" dai dẳng sẽ đi đâu về đâu

Trở lại ồn ào giữa Thiên An với Jack, hiện tại, vụ việc vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Hồng Quang Minh, CEO London & Hong Communications, phân tích dưới góc nhìn chuyên gia truyền thông.

Ông cho rằng vụ ồn ào kéo dài giữa Jack và Thiên An dù là cuộc tranh chấp pháp lý hay chuyện riêng tư giữa 2 người, sẽ là ví dụ điển hình cho cách một nghệ sĩ trẻ có thể đánh đổi, hoặc đánh mất sự nghiệp, hình ảnh cá nhân vì những hành xử thiếu chiến lược trong thời đại số.

Sự việc giữa Thiên An và Jack kéo dài suốt nhiều năm qua. Ảnh: FBNV.

Theo ông Hồng Quang Minh, với Jack, đây không còn là một scandal nhất thời mà đã trở thành một “vết hằn” dài hạn trên hồ sơ truyền thông. Khi một nghệ sĩ mất quá nhiều năm để xoay xở với một khủng hoảng, mà khủng hoảng ấy lại đến từ những sai sót trong đời sống cá nhân, đặc biệt liên quan đến đạo đức, tình cảm, trách nhiệm và pháp lý, thì hình ảnh công chúng của họ sẽ bị xói mòn không chỉ bởi lỗi ban đầu, mà bởi chính cách họ chọn đối diện và xử lý truyền thông trong suốt hành trình đó.

“Với khán giả, Jack từng là biểu tượng của sự bùng nổ, một hiện tượng. Nhưng hiện tại, công chúng nhắc đến Jack nhiều hơn như một ‘cái tên dính scandal’ thay vì ca sĩ có những bản hit triệu view. Về vụ kiện lần này, dù kết quả có thế nào, kể cả Jack thắng kiện hay được công nhận quyền làm cha, hình ảnh truyền thông của anh cũng không dễ lấy lại”, ông Hồng Quang Minh nhận định.

Ông nói thêm: “Vì đây không phải là cuộc chiến để xây lại niềm tin, mà là một quá trình pháp lý phơi bày thêm những tổn thương giữa hai con người từng gắn bó, lại có sự hiện diện của một đứa trẻ. Công chúng ngày nay không chỉ quan tâm đến kết quả vụ kiện, mà rất nhạy cảm với ‘thái độ’ và ‘mức độ trách nhiệm xã hội’ của nghệ sĩ. Danh tiếng của Jack chỉ có thể phục hồi nếu anh không chỉ thắng bằng luật, mà còn biết thắng bằng lòng người, thông qua những hành xử tử tế, minh bạch và nhân văn trong giai đoạn tới”.

Về phía Thiên An, việc kéo dài khủng hoảng và bị kéo vào các vụ kiện có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp nghệ thuật nếu cô muốn quay lại đường dài. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, công chúng vẫn có xu hướng đồng cảm với người mẹ đơn thân và nếu cô giữ được sự nhất quán, điềm tĩnh, rõ ràng trong cách phát ngôn, cô hoàn toàn có thể xây dựng một hình ảnh tích cực, bản lĩnh, nhất là trong thời đại mà sự thật, lòng trắc ẩn và niềm tin đang ngày càng trở thành "giá trị truyền thông" có giá.

Vụ kiện lần này là một bước ngoặt: hoặc khép lại một giai đoạn u ám, hoặc tiếp tục đào sâu khoảng cách giữa nghệ sĩ và công chúng, theo ông Hồng Quang Minh.